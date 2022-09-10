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Галерея ⟩ Самый красивый многоквартирный дом Эстонии находится в Ласнамяэ

rus.postimees.ee
Самый красивый многоквартирный дом Эстонии находится в Ласнамяэ
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Многоквартирный дом по адресу Палласти, 34B в Таллинне – обладатель нескольких почетных титулов. В прошлом году он был удостоен звания Ilus koduümbrus 2021 на конкурсе, проведенном Союзом квартирных товариществ. В этом году ему было присвоено звание самого красивого многоквартирного дома Эстонии на ежегодном конкурсе Kaunis Eesti Kodu, который проводит Эстонское объединение по благоустройству домов.

Окружающее дом пространство украшали не ландшафтные дизайнеры. «Все придумано и реализовано руками жильцов», — с гордостью говорит член правления квартирного товарищества KÜ Pallasti 34B Татьяна Беляева.

В результате многолетней совместной работы под руководством правления квартирного товарищества небольшой двор дома стал уютным местом для отдыха. Созданы различные зоны, где хорошо отдыхать, радуют глаз растения, выбранные в соответствии с окружающей средой, не портит картину аккуратная парковка со шлагбаумом. «Обустроено и место для курения, и теперь курильщики не разбрасывают свои окурки где попало», — довольна Беляева.

По ее словам, люди в их небольшом, на 35 квартир, доме ведут себя как одна большая и дружная семья. «Большинство из нас живут здесь длительное время - более 30 лет. Все хотели, чтобы в доме был наведен порядок. Например, решение о реновации дома было спокойно принято на общем собрании, и мы уже несколько лет наслаждаемся красивым утепленным фасадом и отремонтированными подъездами», — говорит член правления.

Торцевую стену дома, по решению города Таллинна, украшает суперграфика с изображением песочных часов работы Андреаса Луйка. 

«Квартирное товарищество Pallasti 34b показывает, чего можно добиться в результате совместной деятельности», — признает председатель правления Союза квартирных товариществ Андрес Яадла.

Рецепта, который поможет успешно работать любому квартирному товариществу, у Беляевой нет, но есть одно ключевое слово: дружелюбие. «Дружеское общение может сделать многое. Это же так просто: спокойно объяснить, что дом нуждается в заботе, ремонте и украшении», — рекомендует член правления самого красивого многоквартирного дома в Эстонии.

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