Многоквартирный дом по адресу Палласти, 34B в Таллинне – обладатель нескольких почетных титулов. В прошлом году он был удостоен звания Ilus koduümbrus 2021 на конкурсе, проведенном Союзом квартирных товариществ. В этом году ему было присвоено звание самого красивого многоквартирного дома Эстонии на ежегодном конкурсе Kaunis Eesti Kodu, который проводит Эстонское объединение по благоустройству домов.
Галерея ⟩ Самый красивый многоквартирный дом Эстонии находится в Ласнамяэ
Окружающее дом пространство украшали не ландшафтные дизайнеры. «Все придумано и реализовано руками жильцов», — с гордостью говорит член правления квартирного товарищества KÜ Pallasti 34B Татьяна Беляева.
В результате многолетней совместной работы под руководством правления квартирного товарищества небольшой двор дома стал уютным местом для отдыха. Созданы различные зоны, где хорошо отдыхать, радуют глаз растения, выбранные в соответствии с окружающей средой, не портит картину аккуратная парковка со шлагбаумом. «Обустроено и место для курения, и теперь курильщики не разбрасывают свои окурки где попало», — довольна Беляева.
По ее словам, люди в их небольшом, на 35 квартир, доме ведут себя как одна большая и дружная семья. «Большинство из нас живут здесь длительное время - более 30 лет. Все хотели, чтобы в доме был наведен порядок. Например, решение о реновации дома было спокойно принято на общем собрании, и мы уже несколько лет наслаждаемся красивым утепленным фасадом и отремонтированными подъездами», — говорит член правления.
Торцевую стену дома, по решению города Таллинна, украшает суперграфика с изображением песочных часов работы Андреаса Луйка.
«Квартирное товарищество Pallasti 34b показывает, чего можно добиться в результате совместной деятельности», — признает председатель правления Союза квартирных товариществ Андрес Яадла.
Рецепта, который поможет успешно работать любому квартирному товариществу, у Беляевой нет, но есть одно ключевое слово: дружелюбие. «Дружеское общение может сделать многое. Это же так просто: спокойно объяснить, что дом нуждается в заботе, ремонте и украшении», — рекомендует член правления самого красивого многоквартирного дома в Эстонии.