Галерея ⟩ Самый красивый многоквартирный дом Эстонии находится в Ласнамяэ

Окружающее дом пространство украшали не ландшафтные дизайнеры. «Все придумано и реализовано руками жильцов», — с гордостью говорит член правления квартирного товарищества KÜ Pallasti 34B Татьяна Беляева.

В результате многолетней совместной работы под руководством правления квартирного товарищества небольшой двор дома стал уютным местом для отдыха. Созданы различные зоны, где хорошо отдыхать, радуют глаз растения, выбранные в соответствии с окружающей средой, не портит картину аккуратная парковка со шлагбаумом. «Обустроено и место для курения, и теперь курильщики не разбрасывают свои окурки где попало», — довольна Беляева.

По ее словам, люди в их небольшом, на 35 квартир, доме ведут себя как одна большая и дружная семья. «Большинство из нас живут здесь длительное время - более 30 лет. Все хотели, чтобы в доме был наведен порядок. Например, решение о реновации дома было спокойно принято на общем собрании, и мы уже несколько лет наслаждаемся красивым утепленным фасадом и отремонтированными подъездами», — говорит член правления.

Торцевую стену дома, по решению города Таллинна, украшает суперграфика с изображением песочных часов работы Андреаса Луйка.

«Квартирное товарищество Pallasti 34b показывает, чего можно добиться в результате совместной деятельности», — признает председатель правления Союза квартирных товариществ Андрес Яадла.