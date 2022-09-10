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Ценовое ралли вынуждает поставщиков школьных обедов искать возможности для экономии

Прийт Пуллеритс
Ценовое ралли вынуждает поставщиков школьных обедов искать возможности для экономии
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Столовая Таллиннской гуманитарной гимназии.
Столовая Таллиннской гуманитарной гимназии. Фото: Madis Veltman

Изменения, произошедшие в столовой Выруской гимназии с осени этого года, невелики, но директор Кармо Курвитса не может оставить их без внимания. Очереди на школьные обеды удлинились, а грязная посуда остается на столах дольше обычного — вероятно, потому, что столовую обслуживают два сотрудника вместо прежних трех. С сентября еще меньше детей выбирают завтрак, который предоставляется за час до начала учебного дня в 8.30 утра и который в прошлом учебном году брали около 30 из 230 учащихся. Наверное, потому, что в отличие от обеда, который бесплатный - половину платит государство, один евро, а другую половину платит местное самоуправление — учащийся должен платить за завтрак из своего кармана в кассу буфета.

Сейчас, когда цены на продукты, электроэнергию и газ заметно растут, иногда возникает вопрос, как предприятия общепита — будь то крупные компании с многочисленными контрактами или нанятые школой тетушки-кухарки — смогут накормить учеников в конце осени и с наступлением зимы, когда прогнозируется продолжение ценового ралли.

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