Ценовое ралли вынуждает поставщиков школьных обедов искать возможности для экономии

Изменения, произошедшие в столовой Выруской гимназии с осени этого года, невелики, но директор Кармо Курвитса не может оставить их без внимания. Очереди на школьные обеды удлинились, а грязная посуда остается на столах дольше обычного — вероятно, потому, что столовую обслуживают два сотрудника вместо прежних трех. С сентября еще меньше детей выбирают завтрак, который предоставляется за час до начала учебного дня в 8.30 утра и который в прошлом учебном году брали около 30 из 230 учащихся. Наверное, потому, что в отличие от обеда, который бесплатный - половину платит государство, один евро, а другую половину платит местное самоуправление — учащийся должен платить за завтрак из своего кармана в кассу буфета.