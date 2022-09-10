Министры финансов ЕС не договорились о потолке цен на российский газ, но договорились начать облагать налогом огромные прибыли энергетических компаний, которые те зарабатывают на высоких ценах на электроэнергию. Обсуждения продолжатся за закрытыми дверями.
Министры финансов ЕС достигли частичного решения по ценам на энергоносители
На вчерашней встрече министров финансов ЕС обсуждалось положение экономики Евросоюза на фоне стремительного роста цен и последствий войны. Все европейские страны борются с высокими ценами на энергоносители и в разной степени реализовали или реализуют меры поддержки для смягчения последствий. План, состоящий из пяти предложений по смягчению последствий энергетического кризиса, озвученный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в среду на этой неделе, был лишь частично поддержан министрами. План предусматривал:
1. Внедрение умных энергосберегающих решений для снижения потребления электроэнергии, которые необходимо внедрять в периоды пикового спроса.
2. Установление потолка прибыли для компаний, работающих с возобновляемыми источниками энергии, с низкими входными ценами, чтобы направить более высокую норму прибыли, полученную более уязвимым домохозяйствам и компаниям из-за цен на энергию.
3. Налог на сверхприбыль или налог на солидарность для энергетических компаний, получающих сверхприбыли от высоких цен на энергию. Поддержать нуждающиеся домохозяйства и компании деньгами, полученными от налога.
4. Используя государственные гарантии, создать фонд ликвидности для энергетических компаний, чтобы помочь им пережить риски, вызванные высокой волатильностью энергетических рынков, и обезопасить будущие рынки.
5. Установление потолка цен на российский газ, поскольку с начала войны импорт российского газа сократился всего на 9%, а это говорит, что санкции не работают.
Тем не менее министры финансов ЕС в принципе договорились о реализации ряда мер по энергетическому кризису, но подробности пока не обнародованы, и обсуждения продолжатся в выходные.
Была достигнута договоренность о налогообложении сверхприбылей электроэнергетических компаний, хотя фон дер Ляйен предложила назвать это налогом солидарности. Однако потолок цен на газ из России устанавливаться не будет, так как некоторые страны были против.
Пока неясно, как будет происходить налогообложение компаний, получающих огромную прибыль от заоблачных цен на энергоносители, и как деньги, собранные в качестве такого налога, будут переданы потребителям для компенсации цены на электроэнергию. Европейская комиссия представит подробности во вторник.
По словам министра финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнуса, участвовавшей во встрече, важно, чтобы между странами существовал хотя бы какой-то уровень координации при реализации мер, чтобы избежать нежелательных негативных побочных эффектов, и для успокоения энергетического рынка необходимы совместные меры. «Высокие цены на энергоносители требуют немедленных действий на уровне ЕС. При разработке наших мер мы основывались на обеспечении безопасности снабжения и средств к существованию людей», — заявила Пентус-Розиманнус.