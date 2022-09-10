Министры финансов ЕС достигли частичной договоренности по ценам на энергоносители

На вчерашней встрече министров финансов ЕС обсуждалось положение экономики Евросоюза на фоне стремительного роста цен и последствий войны. Все европейские страны борются с высокими ценами на энергоносители и в разной степени реализовали или реализуют меры поддержки для смягчения последствий. План, состоящий из пяти предложений по смягчению последствий энергетического кризиса, озвученный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в среду на этой неделе, был лишь частично поддержан министрами. План предусматривал:

1. Внедрение умных энергосберегающих решений для снижения потребления электроэнергии, которые необходимо внедрять в периоды пикового спроса.

2. Установление потолка прибыли для компаний, работающих с возобновляемыми источниками энергии, с низкими входными ценами, чтобы направить более высокую норму прибыли, полученную более уязвимым домохозяйствам и компаниям из-за цен на энергию.

3. Налог на сверхприбыль или налог на солидарность для энергетических компаний, получающих сверхприбыли от высоких цен на энергию. Поддержать нуждающиеся домохозяйства и компании деньгами, полученными от налога.

4. Используя государственные гарантии, создать фонд ликвидности для энергетических компаний, чтобы помочь им пережить риски, вызванные высокой волатильностью энергетических рынков, и обезопасить будущие рынки.

5. Установление потолка цен на российский газ, поскольку с начала войны импорт российского газа сократился всего на 9%, а это говорит, что санкции не работают.