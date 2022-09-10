Средняя биржевая цена электроэнергии в ценовой зоне биржи Nord Pool для Эстонии снизится сегодня на 17,6% по сравнению с пятницей до 223,02 евро за мегаватт-час.
Электроэнергия ⟩ Биржевая цена снижается
Самая высокая цена — 359,14 евро за мегаватт-час — это биржевая цена на электроэнергию сегодня вечером с 21 до 22 часов, а самая дешевая — с 7 до 8 утра, когда цена упала до 85,32 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве электричество сегодня стоит 338,63 евро, что на 51,8% больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество в эту субботу стоит столько же, сколько в Эстонии.
В эту субботу больше всего за электроэнергию приходится платить в норвежских городах Осло, Кристиансанн и Берген, где средняя цена за мегаватт-час составляет 410,41 евро.
В ценовой зоне Nord Pool Эстонской биржи электроэнергии средняя цена в августе этого года составляла 361,35 евро за мегаватт-час, что более чем в четыре раза больше, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 87,03 евро за мегаватт-час. По сравнению с июлем цена выросла более чем вдвое, на 54,9 процента.
Последний дневной рекорд цен на электроэнергию также датируется августом – 17 августа, кода средняя цена в Эстонии достигла 682,05 евро. Это на 36,2 процента больше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, которого цена достигла 8 августа этого года. До них дневной ценовой рекорд был установлен 7 декабря прошлого года, когда цена достигла 469,03 евро.
До 2021 года предыдущий рекорд цены в ценовой зоне Эстонии на бирже электроэнергии был установлен 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.
Цены в зоне Nord Pool в Эстонии (EE), Латвии (LV), Литвы (LT), Финляндии (FI) и цена всей системы Nord Pool (SYS) в евро за мегаватт-час:
|10.09
|09.09
|08.09
|07.09
|06.09
|EE
223,02
270,60
|300,24
|385,24
|261,94
|LV
338,63
|290,96
|314,79
|436,06
|324,59
|LT
338,63
|291,08
|323,15
|436,06
|334,30
|FI
223,02
|270,60
|300,24
|385,24
|261,94
|SYS
273,90
|241,24
|309,32
|384,14
|315,97