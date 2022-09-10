Электроэнергия ⟩ Биржевая цена снижается

Самая высокая цена — 359,14 евро за мегаватт-час — это биржевая цена на электроэнергию сегодня вечером с 21 до 22 часов, а самая дешевая — с 7 до 8 утра, когда цена упала до 85,32 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электричество сегодня стоит 338,63 евро, что на 51,8% больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество в эту субботу стоит столько же, сколько в Эстонии.

В эту субботу больше всего за электроэнергию приходится платить в норвежских городах Осло, Кристиансанн и Берген, где средняя цена за мегаватт-час составляет 410,41 евро.

В ценовой зоне Nord Pool Эстонской биржи электроэнергии средняя цена в августе этого года составляла 361,35 евро за мегаватт-час, что более чем в четыре раза больше, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 87,03 евро за мегаватт-час. По сравнению с июлем цена выросла более чем вдвое, на 54,9 процента.

Последний дневной рекорд цен на электроэнергию также датируется августом – 17 августа, кода средняя цена в Эстонии достигла 682,05 евро. Это на 36,2 процента больше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, которого цена достигла 8 августа этого года. До них дневной ценовой рекорд был установлен 7 декабря прошлого года, когда цена достигла 469,03 евро.

До 2021 года предыдущий рекорд цены в ценовой зоне Эстонии на бирже электроэнергии был установлен 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.