Муниципальный совет Ломоносовского округа Москвы призвал президента Владимира Путина сложить полномочия. Об этом «Новой газете. Европа» рассказал один из депутатов Тимофей Николаев.
Члены совета Ломоносовского округа Москвы призвали Путина сложить полномочия: все пошло как-то наперекосяк
Это обращение от совета депутатов в целом, принято как протокольное решение тремя голосами из пятью присутствующих, отметил мундеп.
«Вода камень точит, наш пример придаст кому-то сил, покажет, что в России есть много несогласных с текущей политикой людей. Косвенный эффект, мне кажется, не менее важен, чем ждать прямого сложения полномочий», — заявил Николаев.
Последним решением Совета Депутатов обратились к Путину с просьбой освободить себя от занимаемой должности. Формулировки мягкие, но за более жёсткие сейчас сажают.— Тимöфей Никöлаев (@oneunreadmail) September 8, 2022
Это были славные пять лет.
And now my watch has ended. pic.twitter.com/wjTgW7hwuY
«Просим: освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели, и препятствуют развитию России с ее человеческого потенциала», — говорится в обращении.
Депутаты заявили, что у Путина были «хорошие реформы» в первом и «частично» втором сроке, но после этого «все пошло как-то наперекосяк».
«Удвоение ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет и в помине».
Риторика, которую использует Путин и его подчиненные, на протяжении длительного времени «была пронизана нетерпимостью и агрессией», и это в конечном итоге «фактически отбросила нашу страну в эпоху Холодной войны», считают депутаты.
«Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием», — говорится в обращении.
9 сентября в Санкт-Петербурге на пятерых депутатов муниципального образования (МО) «Смольнинское» составили протоколы о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Это произошло после того, как они потребовали от Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против президента РФ Владимира Путина из-за развязывания войны в Украине.