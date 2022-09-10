Муниципальный совет Ломоносовского округа Москвы призвал президента Владимира Путина сложить полномочия. Об этом «Новой газете. Европа» рассказал один из депутатов Тимофей Николаев.
Мундепы Ломоносовского округа Москвы призвали Путина сложить полномочия: все пошло как-то наперекосяк
Это обращение от совета депутатов в целом, принято как протокольное решение тремя голосами из пятью присутствующих, отметил мундеп.
«Вода камень точит, наш пример придаст кому-то сил, покажет, что в России есть много несогласных с текущей политикой людей. Косвенный эффект, мне кажется, не менее важен, чем ждать прямого сложения полномочий», — заявил Николаев.
Последним решением Совета Депутатов обратились к Путину с просьбой освободить себя от занимаемой должности. Формулировки мягкие, но за более жёсткие сейчас сажают.— Тимöфей Никöлаев (@oneunreadmail) September 8, 2022
Это были славные пять лет.
And now my watch has ended. pic.twitter.com/wjTgW7hwuY
«Просим: освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели, и препятствуют развитию России с ее человеческого потенциала», — говорится в обращении.
Депутаты заявили, что у Путина были «хорошие реформы» в первом и «частично» втором сроке, но после этого «все пошло как-то наперекосяк».
«Удвоение ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет и в помине».
Риторика, которую использует Путин и его подчиненные, на протяжении длительного времени «была пронизана нетерпимостью и агрессией», и это в конечном итоге «фактически отбросила нашу страну в эпоху Холодной войны», считают депутаты.
«Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием», — говорится в обращении.
9 сентября в Санкт-Петербурге на пятерых депутатов муниципального образования (МО) «Смольнинское» составили протоколы о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Это произошло после того, как они потребовали от Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против президента РФ Владимира Путина из-за развязывания войны в Украине.