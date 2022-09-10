Мундепы Ломоносовского округа Москвы призвали Путина сложить полномочия: все пошло как-то наперекосяк

Это обращение от совета депутатов в целом, принято как протокольное решение тремя голосами из пятью присутствующих, отметил мундеп.

«Вода камень точит, наш пример придаст кому-то сил, покажет, что в России есть много несогласных с текущей политикой людей. Косвенный эффект, мне кажется, не менее важен, чем ждать прямого сложения полномочий», — заявил Николаев.

Последним решением Совета Депутатов обратились к Путину с просьбой освободить себя от занимаемой должности. Формулировки мягкие, но за более жёсткие сейчас сажают.



Это были славные пять лет.



And now my watch has ended. pic.twitter.com/wjTgW7hwuY — Тимöфей Никöлаев (@oneunreadmail) September 8, 2022

«Просим: освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели, и препятствуют развитию России с ее человеческого потенциала», — говорится в обращении.

Депутаты заявили, что у Путина были «хорошие реформы» в первом и «частично» втором сроке, но после этого «все пошло как-то наперекосяк».

«Удвоение ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет и в помине».

Риторика, которую использует Путин и его подчиненные, на протяжении длительного времени «была пронизана нетерпимостью и агрессией», и это в конечном итоге «фактически отбросила нашу страну в эпоху Холодной войны», считают депутаты.

«Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием», — говорится в обращении.