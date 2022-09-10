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В честь наших бабушек и дедушек завтра празднично поднимут флаги

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В честь наших бабушек и дедушек завтра празднично поднимут флаги
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Поднятие эстонского флага во дворе Нарвского замка
Поднятие эстонского флага во дворе Нарвского замка Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Воскресенье, 11 сентября, День бабушек и дедушек, и по этому замечательному случаю все государственные и учреждения местного самоуправления, а также публичные юридические лица поднимают эстонский государственный флаг.

По случаю этого семейного праздника всех остальных также приглашают поднять сине-белые флаги. Флаги поднимают на рассвете или самое позднее в 8 утра и опускают на закате.

Цель Дня бабушек и дедушек — поблагодарить их за то, что они воспитывают детей и внуков и дарят близким свою заботу и любовь. День бабушек и дедушек отмечается во второе воскресенье сентября.

Не упустите возможность поздравить своих родных! Проведите с ними этот праздник и подарите им самое ценное — свое время, заботу и любовь, как они дарили ее вам.

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