Воскресенье, 11 сентября, День бабушек и дедушек, и по этому замечательному случаю все государственные и учреждения местного самоуправления, а также публичные юридические лица поднимают эстонский государственный флаг.
В честь наших бабушек и дедушек завтра празднично поднимут флаги
В честь наших бабушек и дедушек завтра празднично поднимут флаги
По случаю этого семейного праздника всех остальных также приглашают поднять сине-белые флаги. Флаги поднимают на рассвете или самое позднее в 8 утра и опускают на закате.
Цель Дня бабушек и дедушек — поблагодарить их за то, что они воспитывают детей и внуков и дарят близким свою заботу и любовь. День бабушек и дедушек отмечается во второе воскресенье сентября.
Не упустите возможность поздравить своих родных! Проведите с ними этот праздник и подарите им самое ценное — свое время, заботу и любовь, как они дарили ее вам.
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