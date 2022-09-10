В честь наших бабушек и дедушек завтра празднично поднимут флаги

По случаю этого семейного праздника всех остальных также приглашают поднять сине-белые флаги. Флаги поднимают на рассвете или самое позднее в 8 утра и опускают на закате.

Цель Дня бабушек и дедушек — поблагодарить их за то, что они воспитывают детей и внуков и дарят близким свою заботу и любовь. День бабушек и дедушек отмечается во второе воскресенье сентября.