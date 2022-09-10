Стали известны победители конкурса на самый красивый сад района Хааберсти

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова целью конкурса является выделить самые красивые, ухоженные и самобытные сады и дворы района и наградить их собственников. «На этот раз помимо дворов товариществ и садов частных домов на конкурс также был выставлен школьный сад, который по оценке комиссии является достойным кандидатом и заслуживает спец-премии», — сказал старейшина района и поблагодарил всех, кто прислал заявки на участие в конкурсе.

Победителем конкурса стал сад дома, который находится на улице Танума, владельцами являются Айвар и Эне-Хилья Кохтла, которые с любовью и заботой ухаживают и занимаются оформлением сада уже более десяти лет. Цель владельцев сделать сад таким, чтобы там было хорошо как им, так и детям, внукам и друзьям. Сад — это семейное хобби и совместное творчество. В саду можно насладиться прохладой возле небольшого пруда, рядом с которым растёт много разных красочных растений.

Сад Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея. Фото: Haabersti linnaosavalitsus

Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей своим школьным садом хочет показать пример для других жителей и сделать район более красивым. Ыйсмяэский русский лицей присоединился к программе «Зеленая школа», а также является школой с современным подходом к обучению. Цель школы – применение разных техник в обучении. Садоводство помогает применить прикладное обучение в деле, дети знакомятся с ландшафтной архитектурой, выбирают подходящие растения и составляют бюджет. Помимо сада, в школе есть городок птиц, домики для насекомых, место для гнездования летучих мышей, место для наблюдений за природой, которое даёт возможность заглянуть в мир природы, который скрыт для обычных глаз.