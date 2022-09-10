Титул «Самый красивый сад Хааберсти 2022» получил сад, который находится на улице Танума, спец-премию также получил школьный сад Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея.
Стали известны победители конкурса на самый красивый сад района Хааберсти
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова целью конкурса является выделить самые красивые, ухоженные и самобытные сады и дворы района и наградить их собственников. «На этот раз помимо дворов товариществ и садов частных домов на конкурс также был выставлен школьный сад, который по оценке комиссии является достойным кандидатом и заслуживает спец-премии», — сказал старейшина района и поблагодарил всех, кто прислал заявки на участие в конкурсе.
Победителем конкурса стал сад дома, который находится на улице Танума, владельцами являются Айвар и Эне-Хилья Кохтла, которые с любовью и заботой ухаживают и занимаются оформлением сада уже более десяти лет. Цель владельцев сделать сад таким, чтобы там было хорошо как им, так и детям, внукам и друзьям. Сад — это семейное хобби и совместное творчество. В саду можно насладиться прохладой возле небольшого пруда, рядом с которым растёт много разных красочных растений.
Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей своим школьным садом хочет показать пример для других жителей и сделать район более красивым. Ыйсмяэский русский лицей присоединился к программе «Зеленая школа», а также является школой с современным подходом к обучению. Цель школы – применение разных техник в обучении. Садоводство помогает применить прикладное обучение в деле, дети знакомятся с ландшафтной архитектурой, выбирают подходящие растения и составляют бюджет. Помимо сада, в школе есть городок птиц, домики для насекомых, место для гнездования летучих мышей, место для наблюдений за природой, которое даёт возможность заглянуть в мир природы, который скрыт для обычных глаз.
Награждение победителей конкурса «Самый красивый сад района Хааберсти» состоялось 10 сентября в рамках концерта «Осень в Хааберсти», который прошёл на берегу пруда Ыйсмяэ. Также на мероприятии наградили товарищества, которые выделяются красивыми и ухоженными дворами и приведенными в порядок домами. Памятными табличками были награждены три товарищества - Ыйсмяэ-теэ 3, ул. Астангу 21 и Ыйсмя 125, 127, 129, 131.