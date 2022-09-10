На площади перед Горхоллом на акции к Дню предотвращения самоубийств выставили 186 пустых стульев — каждый отражает человека, погибшего в результате суицида в прошлом году и как бы говорит "Я здесь". Акция направлена на привлечение внимания людей к необходимости предотвращения самоубийств.
Я здесь ⟩ 186 пустых стульев — 186 человек могли бы быть здесь
«Каждый стул заставляет нас думать, что мы должны делать больше для предотвращения самоубийств в Эстонии. Учитывая, что, согласно исследованиям, один суицид затрагивает в среднем 135 близких человек, ежегодно около 25 000 человек страдают от суицида», — клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.
Инсталляция «Я здесь» была создана для того, чтобы обратить внимание общественности к проблемам связанным с ментальным здоровьем и возможными необратимыми последствиями отсутствия должной своевременной помощи. Акция организована в сотрудничестве с актрисой Лийс Линдмаа и хореографом Лийс Варес.
Генеральный директор Эстонской коалици здоровья и благосостояния VATEK Отт Оя и клинический-психолог и генеральный директор Peaasi.ee Анна-Кайса Ойдремаа по случаю Дня предотвращения самоубийств направили министру здравоохранения и труда Пеепу Петерсону обращение, подготовленное экспертами по психическому здоровью жителей Эстонии.
«Каждый четвертый человек в течение года испытывает проблемы с психическим здоровьем, и каждый год 200 000 человек в Эстонии остаются без необходимой психиатрической помощи. Трудности с психическим здоровьем особенно распространены среди молодежи,» — сообщила Анна-Кайса Ойдермаа.
Проблемы с психическим здоровьем можно решить или сильно уменьшить их влияние на жизнь и её качество, в случае оказания своевременной и качественной помощи. Сейчас записаться к специалисту в случае необходимости не просто — очереди в кабинет могут растягиваться на несколько месяцев, а платные приемы не всем по карману.
«Нам нужны незамедлительные и конкретные шаги, чтобы каждый мог получить необходимую помощь в области психического здоровья. Мы призываем принять необходимые меры, чтобы каждый год в День предотвращения самоубийств в ряду было меньше пустых стульев,» — подчеркнула Ойдремаа
Куда обратиться за психологической помощью?
Если вы заметили у себя, у своего ребенка или близкого человека появление проблем с психическим здоровьем — нет ничего постыдного обратиться за помощью к специалисту. Первый из вариантов — обращение к семейному врачу. Можно также обратиться за консультацией по общегосударственному бесплатному телефону консультаций семейного врача 1220.
Электронное консультирование предоставляют сайты – peaasi.ee и lahendus.net.
Если проблема не терпит отлогательств:
- Помощь детям: 116111 (24h)
- Телефон помощи жертвам 116 006 (24h)
- Телефон душе-попечения 116 123 (24h)
- Линия жизни: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)
- Скорая помощь: 112 (24h)
Или обратитесь в службу экстренной помощи:
- Отделение неотложной помощи психиатрической клиники в Таллинне: 6172 650 (круглосуточно) Paldiski mnt 52
- Неотложная помощь психиатрической клиники в Тарту: 731 8764 (круглосуточно) Raja tn 31
- Неотложная помощь отделения психиатрии в Пярну: 516 0379 (круглосуточно) Ristiku tn 1
- Неотложная помощь психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255 (круглосуточно) Jämejala, Pargi tee 6
- Отделение неотложной помощи в Нарве: 357 1795 (круглосуточно) Haigla 1
- Отделение неотложной медицины в Ахтме: 331 1074 (круглосуточно) Ahtme mnt 95