Я здесь ⟩ 186 пустых стульев — 186 человек могли бы быть здесь

«Каждый стул заставляет нас думать, что мы должны делать больше для предотвращения самоубийств в Эстонии. Учитывая, что, согласно исследованиям, один суицид затрагивает в среднем 135 близких человек, ежегодно около 25 000 человек страдают от суицида», — клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.

Инсталляция «Я здесь» была создана для того, чтобы обратить внимание общественности к проблемам связанным с ментальным здоровьем и возможными необратимыми последствиями отсутствия должной своевременной помощи. Акция организована в сотрудничестве с актрисой Лийс Линдмаа и хореографом Лийс Варес.

Генеральный директор Эстонской коалици здоровья и благосостояния VATEK Отт Оя и клинический-психолог и генеральный директор Peaasi.ee Анна-Кайса Ойдремаа по случаю Дня предотвращения самоубийств направили министру здравоохранения и труда Пеепу Петерсону обращение, подготовленное экспертами по психическому здоровью жителей Эстонии.

«Каждый четвертый человек в течение года испытывает проблемы с психическим здоровьем, и каждый год 200 000 человек в Эстонии остаются без необходимой психиатрической помощи. Трудности с психическим здоровьем особенно распространены среди молодежи,» — сообщила Анна-Кайса Ойдермаа.

Проблемы с психическим здоровьем можно решить или сильно уменьшить их влияние на жизнь и её качество, в случае оказания своевременной и качественной помощи. Сейчас записаться к специалисту в случае необходимости не просто — очереди в кабинет могут растягиваться на несколько месяцев, а платные приемы не всем по карману.