Прогнозируемый спад на рынке недвижимости может произойти только в наступающем году — вероятно, первоначальные более сильные негативные обстоятельства проявятся на рынке недвижимости в январе-феврале и весенних месяцах 2023 года, считает аналитик Arco Vara Михкель Элисте.
Падение на рынке недвижимости может наступить позже, чем прогнозировалось
По данным Земельного департамента, в августе этого года на рынке Эстонии было совершено 2437 сделок с квартирами, что на 12 процентов больше, чем из-за сезонных факторов июле, и на целых 19 процентов больше, чем в июле 2021 года.
«Рыночная активность остается очень высокой, и прежние высокие цены на энергоносители, широкомасштабная быстрая инфляция, а также ухудшение потребительского доверия на фоне всего этого, похоже, не оказали существенного влияния на рынок жилья. С другой стороны, глядя на цены сделок, проводимых различными институциональными единицами, а также глядя на динамику цен предложения, можно в целом констатировать, что примерно с мая-июня рост цен больше не заметен в рынке, и на фоне снижения покупательского интереса началось увеличение предложения, в первую очередь на рынке квартир, и его дальнейший рост продолжится, особенно на вторичном рынке, в ближайшие кварталы», — пишет Элисте в обзоре рынка за август.
По прогнозу аналитика, некоторое время может сохраняться быстрый рост цен в небольших городах Эстонии и вблизи крупных городов, особенно в окрестностях Тарту и Таллинна, как это было в августе. Однако с опозданием на несколько месяцев все рыночные регионы Эстонии в целом следуют схожим тенденциям, и даже сегодняшнее рекордное негативное доверие потребителей, вероятно, с некоторым опозданием доберется до рынка жилья.
«Географически потенциала для роста цен в Эстонии также больше не наблюдается, потому что период быстрого роста цен прошел и через отдаленные центры, куда многие участники рынка решили переехать в ожидании более дешевой недвижимости», — отметил Элисте.
Однако аналитик не слишком пессимистичен в отношении ближайшего будущего, поскольку, по его словам, снижение активности рынка к среднемноголетнему уровню ожидалось давно, и даже если бы рынок испытал почти 30-процентное падение цен в самых негативных сценариях лишь вернет нас к осени 2021 года.
Высокие цены на жилье поддерживают прекращение субурбанизации, что, по прогнозу Элисте, вероятно, замедлит эмиграцию из малых городов. «В 2023 году при более оптимистичном сценарии цены на жилые помещения могут стабилизироваться, что маловероятно для рынка в целом, но инфляция продолжает оставаться на уровне не менее 6 процентов, поэтому цены на недвижимость в реальных ценах скоро довольно сильно упадет», - сказал аналитик.
По его словам, рынок имеет значительно больший потенциал для снижения количества сделок, чем для увеличения, и то же самое можно сказать и об уровне цен. «Все с нетерпением ждут осени, но я не вижу, чтобы в сентябре или октябре здесь должно было произойти что-то существенное. Рынок недвижимости носит сезонный характер, и четвертый квартал — самый активный период на рынке жилья каждый год, за ним следует первый квартал как самый сезонно спокойный период», — пояснил он.