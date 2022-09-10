Падение на рынке недвижимости может наступить позже, чем прогнозировалось

По данным Земельного департамента, в августе этого года на рынке Эстонии было совершено 2437 сделок с квартирами, что на 12 процентов больше, чем из-за сезонных факторов июле, и на целых 19 процентов больше, чем в июле 2021 года.

«Рыночная активность остается очень высокой, и прежние высокие цены на энергоносители, широкомасштабная быстрая инфляция, а также ухудшение потребительского доверия на фоне всего этого, похоже, не оказали существенного влияния на рынок жилья. С другой стороны, глядя на цены сделок, проводимых различными институциональными единицами, а также глядя на динамику цен предложения, можно в целом констатировать, что примерно с мая-июня рост цен больше не заметен в рынке, и на фоне снижения покупательского интереса началось увеличение предложения, в первую очередь на рынке квартир, и его дальнейший рост продолжится, особенно на вторичном рынке, в ближайшие кварталы», — пишет Элисте в обзоре рынка за август.

По прогнозу аналитика, некоторое время может сохраняться быстрый рост цен в небольших городах Эстонии и вблизи крупных городов, особенно в окрестностях Тарту и Таллинна, как это было в августе. Однако с опозданием на несколько месяцев все рыночные регионы Эстонии в целом следуют схожим тенденциям, и даже сегодняшнее рекордное негативное доверие потребителей, вероятно, с некоторым опозданием доберется до рынка жилья.