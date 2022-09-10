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Полиция ищет в Таллинне 49-летнюю Наталью

rus.postimees.ee
Полиция ищет в Таллинне 49-летнюю Наталью
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Пропавшая в Таллинне Наталья.
Пропавшая в Таллинне Наталья. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 49-летней Натальи, которая не вернулась в свой дом в Раквере. Женщина находилась в Таллинне.

В последний раз родственники общались с Натальей в четверг, 8 сентября, но связаться с ней сейчас невозможно, и домой в Раквере она не вернулась. Родственники также разговаривали с друзьями и знакомыми Натальи, но ее никто не видел. Наталья может двигаться рядом с автовокзалом или железнодорожным вокзалом в Таллинне.

Рост Натальи почти 180 см, худощавого телосложения, темно-рыжие волосы до плеч. На женщине белый свитер, синие джинсы и розовые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Наталью или владеет информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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