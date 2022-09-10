Полиция просит помощи в установлении местонахождения 49-летней Натальи, которая не вернулась в свой дом в Раквере. Женщина находилась в Таллинне.
Полиция ищет в Таллинне 49-летнюю Наталью
Полиция ищет в Таллинне 49-летнюю Наталью
В последний раз родственники общались с Натальей в четверг, 8 сентября, но связаться с ней сейчас невозможно, и домой в Раквере она не вернулась. Родственники также разговаривали с друзьями и знакомыми Натальи, но ее никто не видел. Наталья может двигаться рядом с автовокзалом или железнодорожным вокзалом в Таллинне.
Рост Натальи почти 180 см, худощавого телосложения, темно-рыжие волосы до плеч. На женщине белый свитер, синие джинсы и розовые кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Наталью или владеет информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.