Полиция ищет в Таллинне 49-летнюю Наталью

В последний раз родственники общались с Натальей в четверг, 8 сентября, но связаться с ней сейчас невозможно, и домой в Раквере она не вернулась. Родственники также разговаривали с друзьями и знакомыми Натальи, но ее никто не видел. Наталья может двигаться рядом с автовокзалом или железнодорожным вокзалом в Таллинне.