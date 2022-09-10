Полиция просит помощи в установлении местонахождения 64-летнего Сулева, который вышел из дома престарелых в деревне Хелленурме, волость Эльва, Тартумаа. По состоянию здоровья Сулев может плохо ориентироваться во времени и месте.
Полиция просит помощи в поиске пропавшего в волости Эльва 64 летнего Сулева.
Полиция просит помощи в поиске пропавшего в волости Эльва 64 летнего Сулева.
Информация об исчезновении Сулева поступила в полицию сегодня около 14:00. Полицейские связались с родственниками мужчины, и собранная на данный момент информация указывает на то, что мужчина может направляться в деревню Ворбусе в Тартумаа.
Сулев одет в темную одежду, джинсы и шапку. У мужчины был с собой белый полиэтиленовый пакет, когда он покидал дом престарелых, и он ходит с тростью.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Сулева, сообщить об этом по телефону 112.