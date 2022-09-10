Полиция просит помощи в поиске пропавшего в волости Эльва 64 летнего Сулева.

Информация об исчезновении Сулева поступила в полицию сегодня около 14:00. Полицейские связались с родственниками мужчины, и собранная на данный момент информация указывает на то, что мужчина может направляться в деревню Ворбусе в Тартумаа.

Сулев одет в темную одежду, джинсы и шапку. У мужчины был с собой белый полиэтиленовый пакет, когда он покидал дом престарелых, и он ходит с тростью.