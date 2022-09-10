В Пярну вспыхнула борьба за власть. Мэр: такой выпад со стороны партнера по коалиции был шокирующим

Председатель Пярнуского городского собрания, член Центристской партии Андрей Коробейник, писал в своем авторском мнении, что в ближайшее время найдутся какие-то формальные основания для недоверия ему и другим представителям Центристской партии, для исключения их из союза и включения в него оппозиционного «Отечества».

«Когда прошлой осенью создавалась коалиция, партнеры обещали, что соглашение о сотрудничестве будет заключено на четыре года, но обещания в политике не всегда держаться», – написал Коробейник. «Мэр продает коалицию за пять миллионов евро, которые Андрес Метсоя из «Отечества» и Тоомас Кивимяги из Партии реформ обещали заложить в государственный бюджет следующего года на строительство нового моста в Пярну».