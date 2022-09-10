В Пярну вспыхнула борьба за власть, когда партнеры по коалиции Центристская партия и избирательный союз Pärnu ühendab стали обвинять друг друга в тайном создании новой коалиции.
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В Пярну вспыхнула борьба за власть. Мэр: такой выпад со стороны партнера по коалиции был шокирующим
В Пярну вспыхнула борьба за власть. Мэр: такой выпад со стороны партнера по коалиции был шокирующим
Председатель Пярнуского городского собрания, член Центристской партии Андрей Коробейник, писал в своем авторском мнении, что в ближайшее время найдутся какие-то формальные основания для недоверия ему и другим представителям Центристской партии, для исключения их из союза и включения в него оппозиционного «Отечества».