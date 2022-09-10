Управление гражданской авиации Молдовы запретило авиакомпании Air Moldova возобновлять полеты в Москву

Накануне вечером спикер парламента республики Игорь Гросу в эфире TVR Moldova назвал информацию о возобновлении полетов между Москвой и Кишиневом «манипуляцией» и «дезинформацией».

«Это ложь, выпущенная в общественное пространство для создания напряженности. Компания, которой владеют несколько преступников, манипулирует и дезинформирует, чтобы дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова», — заявил Гросу.

За несколько часов до этого авиакомпания Air Moldova заявила, что возобновит перелеты между Москвой и Кишиневом с 1 октября этого года. «Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», — говорилось в объявлении на сайте авиаперевозчика.

Air Moldova прекратила авиасообщение с Россией в феврале из-за российского вторжения в Украину.