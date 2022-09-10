Сб, 10.09.2022
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Продавец наркотиков не поверил, что имеет дело с полицейским и предложил купить товар

Александер-Марк Каппи
Продавец наркотиков не поверил, что имеет дело с полицейским и предложил купить товар
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Здание Департамента полиции и погранохраны.
Здание Департамента полиции и погранохраны. Фото: Toomas Huik

Руководитель криминального бюро Пыхяской префектуры Урмет Тамбре поделился в Twitter скриншотами из Телеграм чатов по продаже наркотиков, в которых полиция напомнила участникам групп действующие законы и посоветовала обратиться за помощью.

«Нам удается получить доступ к секретным группам в социальных сетях, где продаются наркотики, и установить там продавцов. Иногда мы также публично объявляем об этом членам группы, чтобы люди могли прекратить продажи самостоятельно. Уведомление было отправлено 10 группам, в каждой из которых более 1000 участников», – написал Руководитель криминального бюро Пыхяской префектуры Урмет Тамбре.

Фото: Twiiter

На одном скриншоте видно, как продавец не поверил, что имеет дело с полицейским. «Заметил, что вы в группе. Желаете что-нибудь купить?», – написал он полицейскому и попросил не пугать участников группы. Полицейский написал, что лишь напоминает действующие законы, а продавец выразил сомнения, что имеет дело с правоохранителем. 

Полицейский пригласил продавца в участок. Тот ответил, что с удовольствием зашел бы, но пока ему там делать нечего.

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