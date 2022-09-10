Руководитель криминального бюро Пыхяской префектуры Урмет Тамбре поделился в Twitter скриншотами из Телеграм чатов по продаже наркотиков, в которых полиция напомнила участникам групп действующие законы и посоветовала обратиться за помощью.
Продавец наркотиков не поверил, что имеет дело с полицейским и предложил купить товар
«Нам удается получить доступ к секретным группам в социальных сетях, где продаются наркотики, и установить там продавцов. Иногда мы также публично объявляем об этом членам группы, чтобы люди могли прекратить продажи самостоятельно. Уведомление было отправлено 10 группам, в каждой из которых более 1000 участников», – написал Руководитель криминального бюро Пыхяской префектуры Урмет Тамбре.
На одном скриншоте видно, как продавец не поверил, что имеет дело с полицейским. «Заметил, что вы в группе. Желаете что-нибудь купить?», – написал он полицейскому и попросил не пугать участников группы. Полицейский написал, что лишь напоминает действующие законы, а продавец выразил сомнения, что имеет дело с правоохранителем.
Полицейский пригласил продавца в участок. Тот ответил, что с удовольствием зашел бы, но пока ему там делать нечего.