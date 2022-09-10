Журналисты Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг в сегодняшней радиопередаче Kuku «Keskpäevatund» выяснили, что ограничения на въезд для российских туристов неизбежны и необходимы.
Журналисты ⟩ Запрет на въезд российских туристов необходим и неизбежен
Хыбемяги отметил, что по сравнению с мартом приток граждан России удвоился или утроился.
«Можно думать, что у большинства из них благие намерения, но нельзя игнорировать то, что делает страна, гражданами которой они являются. Крупные страны Евросоюза, Италия, Франция и Германия, не хотят ограничивать выдачу туристических виз гражданам России. Эстония, Латвия, Литва и Польша решили запретить въезд гражданам России по шенгенским туристическим визам из соображений безопасности. Возникает новая ситуация, когда граница закрыта, с нашей стороны есть пробка, а с другой стороны растет давление», — сказал Хыбемяги.
По словам Рууссаар, ограничение передвижения российских туристов неизбежно и необходимо. «Путешествие — это не право человека, особенно если это касается граждан страны-агрессора. У нас есть моральное и юридическое право вводить запрет на въезд для граждан России, проживающих в России, которые хотят приехать сюда, чтобы выпить глёг во время Рождества», — сказал Рууссаар.
По словам Страндберга, в моральном смысле можно задаться вопросом, почему мы наказываем граждан России, которые вовсе не плохи.
«В то же время война, начатая Россией, и то, как она ведется, настолько отвратительны, что у нас нет другого выбора, кроме как настаивать на этом и говорить: слушайте, вы граждане России, исправьте свою страну. Россия яростно продает свою непонятную модель мира. Пожалуйста, граждане России, скажите, что вы против российской власти, но вы можете отказаться от своего гражданства и повернуться спиной к этой стране пережитков прошлого», — сказал Страндберг.