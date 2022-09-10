В воскресенье над Балтийским морем пройдет зона повышенного давления, препятствующая дождям, а температура повысится до 18 градусов.
Погода в воскресенье обещает быть по-осеннему приятной
По данным Агентства по охране окружающей среды, в воскресенье ночью будет ясная или переменная облачность, без осадков. Временами бывает туман. Ветер восточный, 1-7 м/с. Температура воздуха от -1 до +5, на побережье до +12 градусов.
На Чудском озере дует восточный ветер со скоростью 1-5 м/с. Высота волн достигает полуметра. Погода дождливая и временами туманная, в остальном видимость хорошая. 4-6 градусов тепла.
В воскресенье будет ясно или переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня в Южной Эстонии облачность усилится, но вероятность дождя невелика. Ветер восточный, 3-8 баллов, порывы до 11 м/с. Температура 13-18 градусов.
На Чудском озере дует восточный ветер силой 4-7 баллов, с порывами до 10 м/с. Высота волн 0,3-0,7 метра. Погода без осадков и с хорошей видимостью. Температура 13-15 градусов.