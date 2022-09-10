Погода в воскресенье обещает быть по-осеннему приятной

По данным Агентства по охране окружающей среды, в воскресенье ночью будет ясная или переменная облачность, без осадков. Временами бывает туман. Ветер восточный, 1-7 м/с. Температура воздуха от -1 до +5, на побережье до +12 градусов.

На Чудском озере дует восточный ветер со скоростью 1-5 м/с. Высота волн достигает полуметра. Погода дождливая и временами туманная, в остальном видимость хорошая. 4-6 градусов тепла.

В воскресенье будет ясно или переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня в Южной Эстонии облачность усилится, но вероятность дождя невелика. Ветер восточный, 3-8 баллов, порывы до 11 м/с. Температура 13-18 градусов.