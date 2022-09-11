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Война в Украине, 200-й день ⟩ Видео: над очередным населенным пунктом поднят украинский флаг

rus.postimees.ee
Видео: над очередным населенным пунктом поднят украинский флаг
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Фото: скриншот

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины. Российская армия была вынуждена отступить с севера Украины, после чего масштабные боевые действия продолжились в юго-восточных областях страны.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 200-го дня войны, 11 сентября.

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