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Католики Германии хотят исключить гомосексуальность из тяжких грехов

Deutsche Welle
Католики Германии хотят исключить гомосексуальность из тяжких грехов
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Фото: imago/Arnulf Hettrich

На «Синодальном собрании» во Франкфурте-на-Майне были приняты документы, предлагающие перестать считать «практику гомосексуальности» тяжким грехом и возобновить дискуссию о возможности посвящать в сан женщин.

Четвертое из пяти запланированных «Синодальных собраний» католической церкви в Германии завершилось во Франкфурте-на-Майне в субботу, 10 сентября. Одним из итогов этого мероприятия стало принятие его участниками вотума о том, что практикуемую гомосексуальность следует перестать называть в катехизисе «тяжким грехом».

Кроме того, на голосовании был поддержан документ, призванный возобновить дискуссию о роли женщин на церковных должностях и возможности посвящения женщин в сан священников. Теперь он должен быть представлен на рассмотрение папе римскому.

Реформа церковной этики сексуальности

Между тем в первый день работы «Синодального собрания», 8 сентября, документ, предлагающий реформировать отношение католической церкви к этике сексуальности, провалился.

Этот документ предлагал, в частности, признать гомосексуальность «нормальной» разновидностью проявления сексуальности и пересмотреть отношение католической церкви к транслюдям и интерсексуалам.

В итоге за соответствующие реформы проголосовали 82 процента участников «Синодального собрания», однако получить необходимую для их принятия поддержку двух третей епископов не удалось.

Что такое «Синодальный путь»

Папа римский Франциск в 2021 году инициировал синод на тему «На пути к синодальной церкви: сопричастность, участие и миссия». 9 октября 2021 года торжественными богослужениями под предстоятельством понтифика начался трехлетний «Синодальный путь», разделенный на три этапа: епархиальный, континентальный и вселенский. После консультаций и размышлений с участием поместных церквей и мирян он должен будет завершиться в октябре 2023 года ассамблеей в Риме.

«Синодальное собрание» – высший директивный орган «Синодального пути». В ФРГ он состоит из немецких католических епископов, 69 членов влиятельного светского Центрального комитета немецких католиков (ZdK) и других представителей Римско-католической церкви в Германии – всего 230 человек.

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