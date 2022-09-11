На «Синодальном собрании» во Франкфурте-на-Майне были приняты документы, предлагающие перестать считать «практику гомосексуальности» тяжким грехом и возобновить дискуссию о возможности посвящать в сан женщин.
Католики Германии хотят исключить гомосексуальность из тяжких грехов
Четвертое из пяти запланированных «Синодальных собраний» католической церкви в Германии завершилось во Франкфурте-на-Майне в субботу, 10 сентября. Одним из итогов этого мероприятия стало принятие его участниками вотума о том, что практикуемую гомосексуальность следует перестать называть в катехизисе «тяжким грехом».
Кроме того, на голосовании был поддержан документ, призванный возобновить дискуссию о роли женщин на церковных должностях и возможности посвящения женщин в сан священников. Теперь он должен быть представлен на рассмотрение папе римскому.
Реформа церковной этики сексуальности
Между тем в первый день работы «Синодального собрания», 8 сентября, документ, предлагающий реформировать отношение католической церкви к этике сексуальности, провалился.
Этот документ предлагал, в частности, признать гомосексуальность «нормальной» разновидностью проявления сексуальности и пересмотреть отношение католической церкви к транслюдям и интерсексуалам.
В итоге за соответствующие реформы проголосовали 82 процента участников «Синодального собрания», однако получить необходимую для их принятия поддержку двух третей епископов не удалось.
Что такое «Синодальный путь»
Папа римский Франциск в 2021 году инициировал синод на тему «На пути к синодальной церкви: сопричастность, участие и миссия». 9 октября 2021 года торжественными богослужениями под предстоятельством понтифика начался трехлетний «Синодальный путь», разделенный на три этапа: епархиальный, континентальный и вселенский. После консультаций и размышлений с участием поместных церквей и мирян он должен будет завершиться в октябре 2023 года ассамблеей в Риме.
«Синодальное собрание» – высший директивный орган «Синодального пути». В ФРГ он состоит из немецких католических епископов, 69 членов влиятельного светского Центрального комитета немецких католиков (ZdK) и других представителей Римско-католической церкви в Германии – всего 230 человек.