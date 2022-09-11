ФОТО ⟩ Пруд Ыйсмяэ украшает новый красочный фонтан

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в ходе работ на пруду построили новый фонтан с программируемой декоративной подсветкой и различными режимами подачи воды, он является одним из крупнейших в Эстонии. «Фонтан будет в этом сезоне радовать всех до наступлений заморозков. С наступлением холодов фонтан пойдёт в зимний отпуск и вновь продолжит работу весной», – рассказал старейшина и пригласил всех желающих на прогулку возле пруда.

Кроме установки нового фонтана в ходе работ по реконструкции на пруду Ыйсмяэ привели в порядок укрепление берега и расширили пешеходную дорожку по внутреннему кругу пруда, водоем локально углубили и очистили от ила. Также в парковой зоне пруда Ыйсмяэ модернизировали освещение, а по тропам внешнего круга уложили покрытие из гранитной крошки. На территории заменили амортизированный спортивный инвентарь, обновили скамейки и урны, а также установили туалетный модуль. Наряду с работами, которые были предусмотрены проектом, также был обновлен настил сцены амфитеатра и построен слип для обслуживания пруда и фонтана.

В ходе работ по озеленению на пологих склонах, окружающих пруд, была высажена сахалинская вишня, обустроены не требующие частого покоса газоны, которые засеяли цветущими растениями. Посаженные на территории растения обретут свою полноценную красоту через несколько лет, по мере роста. Возле тренажеров в парке были высажены группы кустарников разной высоты. Также была осуществлена санитарная обрезка растущих на территории деревьев и кустарников, улучшен общий вид зеленых насаждений парковой зоны. В окрестностях пруда высадили сахалинскую вишню, кустарники барбариса, черемуху и пихту, а разросшийся возле пруда лилейник был пересажен.