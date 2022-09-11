В Пирита начнется ремонт внутриквартальных дорог

«В большинстве районов города восстановительный ремонт внутриквартальных дорог уже идет, теперь работы будут проводиться и на нескольких объектах в Пирита. В этом году в рамках ежегодного ремонта внутриквартальных дорог будет приведено в порядок в общей сложности около 60 объектов, постепенно восстанавливаются дороги и улицы по всему городу», – сказал вице-мэр Владимир Свет.

Как отметил исполняющий обязанности старейшины района Пирита Кайдо Саарнийт, наряду с обновлением асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров будут выполнены работы по благоустройству.

«В ходе работ по обновлению дорожного покрытия будут также заменены пришедшие в негодность бордюрные камни и приведены в порядок канализационные люки. Помимо этого, запланирована санитарная обрезка деревьев и работы по озеленению. Приведение дорог в порядок сделает улицы более удобными и безопасными, а также позволит успокоить автомобильное движение», – сказал Саарнийт.

В первую очередь работы начнутся на пешеходной дорожке возле Меривялья-теэ и Мяхе-Каазику-теэ, на Лыхмусе-теэ (отрезок от Раннику-теэ до переулка Югапуу) и Куузику-теэ (отрезок от Рандвере-теэ до участка RMK). Также строительные работы будут проводиться на Вилу-теэ (от Рандвере-теэ до конца Вилу-теэ), участке T4 на Мугула теэ, на улице Масти (от улицы Топи до участка T4 на улице Масти), на улице Тооминга (Регати-пуйестиеэ – Пирита-теэ), на улице Пурье (Пирита-теэ – улица Масти), на Хельмику-теэ (Нурмику-теэ – Лыосильма теэ), на Веэрику-теэ (Пухкекоду-теэ – Яараку-теэ), на Яанилилле-теэ (Пухкекоду-теэ – Хельмику-теэ, в том числе переулок Яанилилле и дорога, ведущая к Яанилилле-теэ, 15) и на участке, граничащем с Лодьяпуу-теэ, 103.

Работы выполнит предприятие OÜ Viamer Grupp, их стоимость составит 750 000 евро. Работы завершатся в декабре.