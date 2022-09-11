Уехавшие из России активисты в Эстонии: людей, готовых получать дубинками по голове, с каждым разом всё меньше

«Мне кажется, если я не сделал всё, что мог, чтобы остановить это, то виноват тогда в том числе и я сам», – говорит Тамоян. По его мнению, сложно не винить себя, если когда-то поленился выйти на митинг или выразить протест, а сейчас в Украине убивают людей. «Я часто вижу в твиттере, “не чувствуйте коллективную вину, это все чушь”. Но на самом деле мы в той или иной степени все ответственны. Это наша страна, у нас есть паспорт этой страны, мы граждане этой страны. Мы как граждане понесем ответственность в виде контрибуций Украине, и уже в виде того, что сейчас, при каждом знакомстве и упоминании, откуда мы, приходится объясняться, что мы против войны… Но это все не так страшно, как умирать под завалами в Мариуполе или от расстрела российскими военными. Просто не нужно чувство вины возводить в культ и убиваться из-за него. Нужно расстроиться, осознать и продолжить работать, чтобы остановить войну хоть сейчас».