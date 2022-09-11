Комиссия считает местонахождение воинского захоронения в Тюри подходящим

«На данный момент в неподходящих для этого местах находятся 40 захоронений – по ним принято решение. На следующем заседании Комиссии по воинским захоронениям будут обсуждаться еще 25 могил. По одной из могил было принято решение, что она расположена в подходящим местом – это могила в городе Тюри на улице Кастани», – передает ERR слова советника министерства Андреса Сипласа.