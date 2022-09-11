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Комиссия считает местонахождение воинского захоронения в Тюри подходящим

rus.postimees.ee
Комиссия считает местонахождение воинского захоронения в Тюри подходящим
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Фото: Merit Männi/Järva Teataja

Еще в середине августа Комиссия по воинским захоронениям при Министерстве обороны приняла решение о перезахоронении 22 воинских могил. Теперь комиссия решила, что необходимо перезахоронить еще 18.

«На данный момент в неподходящих для этого местах находятся 40 захоронений – по ним принято решение. На следующем заседании Комиссии по воинским захоронениям будут обсуждаться еще 25 могил. По одной из могил было принято решение, что она расположена в подходящим местом – это могила в городе Тюри на улице Кастани», – передает ERR слова советника министерства Андреса Сипласа.

Частные лица и предприятия также могут подавать в комиссию запросы на оценку уместности могил, но в основном это делают местные самоуправления.

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