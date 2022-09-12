Оправданны ли ограничения на выдачу шенгенских виз для граждан России и как относиться к коллективной ответственности за войну? Мы спросили об этом у жителей Эстонии.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Ставить ли знак равенства между Путиным и русским?
Елена Субботкина, работник торговли (Нарва)
Мне кажется, что это проявление национализма в самой грубой и унизительной форме. Какие цели они преследуют, запрещая русским пользоваться шенгенскими визами, мы не знаем, но то, что все идет в худшую сторону, это точно. Непонятно одно: зачем надо было открывать границу и вдруг снова закрывать? Да ясно, что это рассчитано на коллективную ответственность, вот вы сами разбирайтесь со своим Путиным. А ответственность и на европейских политиках поискать надо, которые так долго дружили с Кремлем.
Эдит, студентка (Таллинн)
Я считаю что, действительно, если большинство поддерживает правительство и его действия, то должна быть коллективная ответственность. Конечно, есть те, кто против, но их мало, вдобавок многие боятся. В том числе и русские в Эстонии – довольно большой процент поддерживает Путина. Поэтому коллективная ответственность должна быть. Касательно виз я думаю, что это попытка растормошить россиян, чтобы они начали действовать. Но думаю, должны быть и исключения, для студентов, например.
Эдгар Попов, студент (Нарва)
Отказ русским в визах станет проблемой для тех, кто имел планы, связанные с учебой в Европе. У нас мало специалистов. Есть еще родственники, которые живут на две страны, и не у всех вид на жительство. Такая инициатива стран Балтии может быть поддержана со стороны всех стран-участниц Шенгенского соглашения. Хотя урон будет нанесен большой и по туризму, и по образовательной сфере, но это и стимул для русских закончить войну и уйти из Украины.
Александр Бабич, таксист (Таллинн)
У меня отрицательное отношение ко всему, что связано с запретом для русских по теме виз. Раньше рестораны, гостиницы говорили, что не хватает русского туриста, а почему они сейчас молчат? Проблема в цензуре. Пострадают студенты, узкие специалисты. А что с недвижкой делать, кто платить будет, когда хозяева сидят в России и приехать не могут?
Дорис, предприниматель (Таллинн)
Мне кажется что шенгенские визы для россиян надо ограничить. Нужно искать возможности, как можно было бы ограничить их передвижение. Я думаю, раз россияне согласны с правительством, то коллективная ответственность должна быть. Мне жаль тех, кто против этого и не могут с этим ничего поделать, потому что их мало и правительство очень сильно ограничило их в свободе и возможностях высказать свое мнение, в том числе уголовными сроками и штрафами. Они застряли меж двух огней: с одной стороны, мало кто их поддерживает, с другой – их правительство не позволит. Но, к сожалению, большинство всё же поддерживает это, и те, кто поддерживают, должны нести ответственность.
Юрий Опрышко, IT-специалист (Таллинн)
Вообще я украинец, эмигрант и с 2015 года живу в Эстонии. У меня более неоднозначное отношение к визам для русских и коллективной ответственности. Конечно, знак равенства, вот один к одному, между Путиным и русским человеком нельзя ставить, но и нельзя делать вид, что ничего не происходит. Коллективная ответственность, возможно, не лучшая идея, но, видите ли, тоже непонятно, с чего одни россияне отдыхают в Ницце и Монако, а другие россияне из Бурятии и Тувы убивают в Запорожье и сами там гибнут. Нужно уравнивать как-то тех калмыкских танкистов, по которым Москва скучать не будет, и золотую молодежь с Жуковки и Арбата.
Ариадна Дикер, блогер (Кохтла-Ярве)
Для себя считаю, что надо, с одной стороны, какие-то ограничения вводить из-за безопасности. С другой, мешать людям видеть мир – это неправильно. Не все же поддерживали и поддерживают политику войны, вот все это, что творят сейчас русские в Украине. Тысячи, я слышала, уехали от войны. Потом, кто там виноват, я тоже пока не разобралась, потому что война – всегда смерть и ужас. Я гражданка Эстонии и не очень интересуюсь политикой русских в России, да и здесь мне ближе Франция, чем Украина, но я считаю, что для законопослушных, нормальных людей мир должен быть доступен. Мне кажется, что весь народ за деятельность одного сумасшедшего политика наказывать неправильно. В принципе, никто не хотел войны, просто у них там что-то пошло не так.
Александер, студент (Таллинн)
Насколько я понимаю, страны Европы таким образом пытаются повлиять на народ России, чтобы те таким образом как-то начали тормошить свое правительство. Я не думаю, что это хорошо для тех, кто уже находятся в Европе, учатся, работают или имеют недвижимость. А коллективная ответственность должна быть, ведь они согласны с таким правительством. Большинство, где-то 80 процентов населения, искренне поддерживают правительство и войну. Поэтому они тоже ответственны.
Китти Рейзане, художница (Тарту)
Не нужно русских ограничивать в поездках туристических, если это просто обычные люди с добрыми намерениями. Учеба, бизнес, к родственникам поездки и так далее – все это необходимые привычные элементы нашего общего мира. Ограничить русских в этом значит оттолкнуть, разъединить нас, а зачем? Ни нам, ни нашим политикам не нужно подыгрывать путинскому режиму. Должна быть коллективная ответственность для чиновников у них, олигархов, генералов, вот кто должен отвечать.
Богдана Синг, студентка (Нарва)
Мне кажется, что, с одной стороны, конечно, плохо, что воюющий народ ездит, отдыхает в Европе, делая вид, что ничего не случилось. С другой стороны – извините, но я сама гражданка России, хоть и родилась в Нарве. И такие ограничения по визам нарушат привычные родственные связи, поездки в Россию и из России в страны ЕС или США, например. У меня постоянный вид на жительство, а у папы моего – временный. Да, русские все попали под коллективную ответственность, но те, кто поддерживал Путина, бизнесмены в Лондоне, банкиры на Кипре, которые помогали вывозить деньги, они будут отвечать? Или только мы?
Виктория Голенко, студентка (Таллинн)
Я к отмене виз для русских отношусь с сомнением. Мне кажется, что это сильно ударит и по бизнесу услуг. Это никому не выгодно. Граждане России должны понимать всю меру ответственности, но, с другой стороны, вот так ставить знак равенства между Путиным и гражданином России тоже нельзя. С одной стороны, миллионы русских не поддерживают Путина, но молчат. С другой стороны – миллионы русских «за» и отдыхают на курортах Европы. Это недопустимо. Я за то, чтоб в запрете была логика, потому что дурака не исправишь, а умному объяснять не нужно.
Комментарий автора
Идея запретить выдачу шенгенских виз гражданам России на территории всех стран-участников Шенгенского соглашения находит все большее понимание среди европейских политиков. Сама Эстония ввела запрет на въезд граждан РФ, обладающих выданными Эстонией шенгенскими визами, уже 18 августа. Исключение составляют близкие родственники граждан и обладатели вида на жительство в Эстонии, дипломаты и члены их семей, а также те, кто посещает страну по гуманитарным соображениям.
Такое же решение в отношении граждан России в начале августа приняла и Латвия. Под запрет попали все типы виз, исключение сделано только для тех россиян, которые вынуждены посетить Латвию с целью участия в похоронах близких родственников. Литва перестала выдавать визы российским гражданам еще в конце февраля, а Чехия – еще весной. Недавно Финляндия сократила число туристических виз для россиян в 10 раз.
На прошлой неделе министры иностранных дел Европейского союза договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, однако полного запрета на туристические визы не будет. Отмена упрощенного режима означает, что граждане России будут платить 80 евро вместо 35 евро за визы стран ЕС, а процедура выдачи виз станет более длительной.
Сейчас Эстония совместно с другими странами Балтии и Польшей рассматривает вопрос об ограничении въезда граждан России по визам Евросоюза.
Подавляющее число участников опроса считает, что Европейский союз не решится полностью закрывать выдачу виз россиянам, поскольку это приведет к серьезным проблемам в экономике самой Европы. Это коснется и рынка труда, и рынка товаров и услуг, традиционно рассчитанных на приезжающих русских.
Для многих пожилых русскоязычных жителей Нарвы визиты их родственников из России остаются единственной возможностью поддерживать семейные связи, а иногда и сохранять здоровье. Стоит отметить, люди старшего поколения не проявили интереса к данному опросу, по-видимому, из-за сложности темы.
Другие респонденты уверены, что уравнивание тех, кто оправдывает военную агрессию России против Украины, и тех, кто ее не поддерживает, станет серьезным стимулом к осознанию действий путинского режима. Таким образом жители Европы как бы призывают россиян к коллективной ответственности.
В ходе опроса с нами поделились своими наблюдениями более тридцати человек в Тарту, Нарве, Кохтла-Ярве, Таллинне.
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