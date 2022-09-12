ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Ставить ли знак равенства между Путиным и русскими?

Богдана Синг, студентка (Нарва)

Мне кажется, что, с одной стороны, конечно, плохо, что воюющий народ отдыхает в Европе, делая вид, что ничего не случилось. С другой стороны – извините, но я сама гражданка России, хоть и родилась в Нарве. И такие ограничения по визам нарушат привычные родственные связи, поездки в Россию и из России в страны ЕС или США, например. У меня постоянный вид на жительство, а у папы моего – временный. Да, русские все попали под коллективную ответственность, но те, кто поддерживал Путина, бизнесмены в Лондоне, банкиры на Кипре, которые помогали вывозить деньги, они будут отвечать? Или только мы?

Виктория Голенко, студентка (Таллинн)

Я к отмене виз для русских отношусь с сомнением. Мне кажется, что это сильно ударит и по бизнесу услуг. Это никому не выгодно. Граждане России должны понимать всю меру ответственности, но, с другой стороны, вот так ставить знак равенства между Путиным и любым гражданином России тоже нельзя. С одной стороны, миллионы русских не поддерживают Путина, но молчат. С другой стороны, миллионы русских за него – и отдыхают на курортах Европы. Это недопустимо. Я за то, чтоб в запрете была логика, потому что дурака не исправишь, а умному объяснять не нужно.

Комментарий автора

Идея запретить выдачу шенгенских виз гражданам России на территории всех стран-участников Шенгенского соглашения находит все большее понимание среди европейских политиков. Сама Эстония ввела запрет на въезд граждан РФ, обладающих выданными Эстонией шенгенскими визами, уже 18 августа. Исключение составляют близкие родственники граждан и обладатели вида на жительство в Эстонии, дипломаты и члены их семей, а также те, кто посещает страну по гуманитарным соображениям.

Такое же решение в отношении граждан России в начале августа приняла и Латвия. Под запрет попали все типы виз, исключение сделано только для тех россиян, которые вынуждены посетить Латвию с целью участия в похоронах близких родственников. Литва перестала выдавать визы российским гражданам еще в конце февраля, а Чехия – еще весной. Недавно Финляндия сократила число туристических виз для россиян в 10 раз.

На прошлой неделе министры иностранных дел Европейского союза договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, однако полного запрета на туристические визы не будет. Отмена упрощенного режима означает, что граждане России будут платить 80 евро вместо 35 евро за визы стран ЕС, а процедура выдачи виз станет более длительной.

Сейчас Эстония совместно с другими странами Балтии и Польшей рассматривает вопрос об ограничении въезда граждан России по визам Евросоюза.

Подавляющее число участников опроса считает, что Европейский союз не решится полностью закрывать выдачу виз россиянам, поскольку это приведет к серьезным проблемам в экономике самой Европы. Это коснется и рынка труда, и рынка товаров и услуг, традиционно рассчитанных на приезжающих русских.

Для многих пожилых русскоязычных жителей Нарвы визиты их родственников из России остаются единственной возможностью поддерживать семейные связи, а иногда и сохранять здоровье. Стоит отметить, люди старшего поколения не проявили интереса к данному опросу, по-видимому, из-за сложности темы.

Другие респонденты уверены, что уравнивание тех, кто оправдывает военную агрессию России против Украины, и тех, кто ее не поддерживает, станет серьезным стимулом к осознанию действий путинского режима. Таким образом жители Европы как бы призывают россиян к коллективной ответственности.

В ходе опроса с нами поделились своими наблюдениями более тридцати человек в Тарту, Нарве, Кохтла-Ярве, Таллинне.