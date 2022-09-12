Историк ⟩ Украина и Польша: сложная история сближения и противостояние России

Территории сегодняшней Украины в польском обиходе назывались Русью (по-латыни – Рутения), а население – русинами (рутенами). Понятие «украинец» вошло в обиход только во время Первой мировой войны. Поэтому, когда носитель русского языка сталкивается в польском с понятием ruski, следует понимать, что речь идет об Украине, а не России. Сегодня популярные в Польше «пироги руски» (вареники с начинкой из творога, картофеля и лука) в польских магазинах продаются как «украинские» или «традиционные». Историческое значение слова уже неочевидно, а слово «русский» вызывает негативные ассоциации.
Ключевым для польского образа Украины, равно как и для восприятия украинцами самих себя, стал образ казака. Окончательно он сложился в польском романтизме. На память приходит сериал Ежи Гофмана по роману Генрика Сенкевича «Огнем и мечом», один из героев которого – обаятельный казак Юрко Богун. Постепенно казак набрал этнические черты «украинскости» и приобрел ореол защитника «простого украинского народа». Политическая традиция Запорожской Сечи во многих версиях украинской истории стала выступать как опыт национальной государственности, а казацкие войны середины XVII века – как аналоги национальных революций Нового времени в Европе.
Постепенно в польско-украинских отношениях национальные границы совпали с социальными и конфессиональными. Поляк-помещик-католик с одной стороны – и украинец (русин)-крестьянин-православный с другой.
Перемирие 1667 года между Речью Посполитой и Московским царством положило начало разделу Украины на Левобережную и Правобережную. Сосуществование католицизма и православия на фоне сословных границ помешало создать концепцию «единого народа» и включить историю Киевской Руси в нарратив польской истории. Иная ситуация имела место в Московском государстве. Алексей Михайлович с середины XVII века стал именоваться царем «Великая, Малая и Белая Руси». В среде православного духовенства Речи Посполитой родился образ московского царя – защитника православной веры. Киевское духовенство разработало идею православного «славянороссийского» народа. Затем уже в Российской империи XIX века возникла концепция «малороссийства», опиравшаяся на идею «триединого русского народа», состоящего из великороссов, малороссов и белорусов («западных русских»). Выкладки Владимира Путина о «едином народе» являются продолжением этих теорий.