Историк ⟩ Украина и Польша: сложная история сближения и противостояние России

Территории сегодняшней Украины в польском обиходе назывались Русью (по-латыни – Рутения), а население – русинами (рутенами). Понятие «украинец» вошло в обиход только во время Первой мировой войны. Поэтому, когда носитель русского языка сталкивается в польском с понятием ruski, следует понимать, что речь идет об Украине, а не России. Сегодня популярные в Польше «пироги руски» (вареники с начинкой из творога, картофеля и лука) в польских магазинах продаются как «украинские» или «традиционные». Историческое значение слова уже неочевидно, а слово «русский» вызывает негативные ассоциации.

Ключевым для польского образа Украины, равно как и для восприятия украинцами самих себя, стал образ казака. Окончательно он сложился в польском романтизме. На память приходит сериал Ежи Гофмана по роману Генрика Сенкевича «Огнем и мечом», один из героев которого – обаятельный казак Юрко Богун. Постепенно казак набрал этнические черты «украинскости» и приобрел ореол защитника «простого украинского народа». Политическая традиция Запорожской Сечи во многих версиях украинской истории стала выступать как опыт национальной государственности, а казацкие войны середины XVII века – как аналоги национальных революций Нового времени в Европе.

Постепенно в польско-украинских отношениях национальные границы совпали с социальными и конфессиональными. Поляк-помещик-католик с одной стороны – и украинец (русин)-крестьянин-православный с другой.