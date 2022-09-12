Падение рынка недвижимости в Китае затронет весь мир

К сожалению, предпринятые меры до сих пор не сработали, так как продажа недвижимости сокращается, финансовое положение предприятий усложняется, потому что трудно найти свободные средства для оплаты имеющихся обязательств.

Экономика Китая рушится как карточный домик

В опубликованной два года назад работе профессора Гарвардского университета Кеннета Рогоффа и экономиста Международного валютного фонда Юаньчэнь Янга указывается, что строительный сектор и сектор недвижимости составляют 29 процентов от внутреннего валового продукта Китая. Это довольно красноречивая цифра свидетельствует о том, что столь объемное падение в этих секторах оказало бы сильное давление на всю экономику государства. Уже 30-процентное падение на рынке строительства и недвижимости снизило бы ВВП страны на три процента.

Добавляет масла в огонь и то обстоятельство, что десятки тысяч китайцев начинают отказываться от уплаты ипотечных кредитов. А именно: в Китае можно взять кредит на покупку жилья, когда строительство еще не завершено.

Но в последнее время многие проекты недвижимости приостановлены, поскольку у предприятий попросту не хватает средств, чтобы довести строительство до готовности. Что в свою очередь вынуждает людей проявлять недовольство, и они перестают выплачивать ипотечные взносы до тех пор, как проект не будет завершен. И это еще более усложняет положение на рынке недвижимости и негативно сказывается на финансовом секторе и на экономике в целом.