Китайцы привыкли вкладывать свои деньги в недвижимость, что считается стабильным и надежным вложением: по оценкам, 71 процент китайских семей инвестируют свободные средства именно в недвижимое имущество. Охлаждение китайской экономики, спровоцированное ослаблением показателей сферы недвижимости, может уменьшить рост мировой экономики. Это оказало бы воздействие и на Эстонию, пишет Рюйт Кальюла, научный сотрудник Института внешней политики Эстонии.
Падение рынка недвижимости в Китае затронет весь мир
К тому же в китайском обществе, предпочитающем традиционную модель семьи, приобретение собственного жилья зачастую является предварительным условием для заключения брака, что в свою очередь повышает социальный престиж и статус человека.
Наиболее зажиточные китайцы нередко покупают несколько видов жилья в надежде на продолжающийся рост цен на недвижимость. Правда, последние тренды развития экономики явно свидетельствуют, что годами предпочитаемое вложение средств в недвижимость в наши дни не всегда остается столь надежным.
Власти пытаются спасти рынок недвижимости
В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что китайский рынок недвижимости вошел в кризисную фазу. Из Китая постоянно приходят сообщения о спаде активности сделок. Кое-где дело доходит до того, что для оживления продаж в качестве объекта недвижимости предлагается живое свиное поголовье.
е свиное поголовье. Агентство Reuters сообщает, опираясь на данные исследований Института Beike, что степень вакантности в жилищном рынке 28 крупнейших городов Китая достигла 12 процентов, что является довольно большим показателем, опять же подтверждающим трудности, царящие на рынке недвижимости.
Китайский рынок недвижимости перегрелся, и чтобы охладить этот процесс, китайские власти уже два года назад определили «три красные черты»: 1) обязательств к активам должно быть более 70 процентов; 2) объем чистого долга к собственному капиталу должен составлять менее 100 процентов; 3) показатель имеющихся денежных средств в соотношении к краткосрочной задолженности должен быть равен единице. Цель всех этих мер — через улучшение финансовых позиций предприятий недвижимости сократить большую долговую нагрузку.
К сожалению, предпринятые меры до сих пор не сработали, так как продажа недвижимости сокращается, финансовое положение предприятий усложняется, потому что трудно найти свободные средства для оплаты имеющихся обязательств.
Экономика Китая рушится как карточный домик
В опубликованной два года назад работе профессора Гарвардского университета Кеннета Рогоффа и экономиста Международного валютного фонда Юаньчэнь Янга указывается, что строительный сектор и сектор недвижимости составляют 29 процентов от внутреннего валового продукта Китая. Это довольно красноречивая цифра свидетельствует о том, что столь объемное падение в этих секторах оказало бы сильное давление на всю экономику государства. Уже 30-процентное падение на рынке строительства и недвижимости снизило бы ВВП страны на три процента.
Добавляет масла в огонь и то обстоятельство, что десятки тысяч китайцев начинают отказываться от уплаты ипотечных кредитов. А именно: в Китае можно взять кредит на покупку жилья, когда строительство еще не завершено.
Но в последнее время многие проекты недвижимости приостановлены, поскольку у предприятий попросту не хватает средств, чтобы довести строительство до готовности. Что в свою очередь вынуждает людей проявлять недовольство, и они перестают выплачивать ипотечные взносы до тех пор, как проект не будет завершен. И это еще более усложняет положение на рынке недвижимости и негативно сказывается на финансовом секторе и на экономике в целом.
Сильнейшие мировые экономики
Доля в мировом объеме экономики по стране
- США 23,9%
- Китай 18,4%
- Европейский союз 17,8%
Основные экспортеры товаров в 2020 году
- Китай 14,7%, вместе с Гонконгом 17,8%
- США 8,1%
- Германия 7,8%
Источник: Всемирный банк, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
Рост мировой экономики зависит от Китая
В опубликованном в июне рапорте OEСD (Организация экономического сотрудничества и развития) прирост экономики Китая в текущем году ожидается на уровне 4,4 процента, а в будущем году – 4,9 процента. Согласно же данным официальной статистики за июль, прирост экономики Китая в завершившемся квартале (апрель – июнь) составил всего 0,4 процента. При этом следует отметить, что официальные статистические показатели могут значительно отличаться от настоящих данных, поскольку официальную китайскую статистику зачастую считают не заслуживающей доверия. Таким образом, настоящие цифры роста экономики могут оказаться еще печальнее.
Происходящий экономический спад в Китае оказывает существенное влияние на перспективы роста мировой экономики, так как доля Китая в ней велика и китайская экономика уже длительное время является мотором глобального экономического роста.
По сравнению с 2001 годом, когда Китай присоединился к Всемирной торговой организации, его доля в мировом экспорте выросла более чем в три раза. К тому же Китай является крупным торговым партнером многих государств и объединений, в том числе и Европейского союза, а потому рост китайской экономики значительно сказывается на экономическом развитии всего мира.
Под Си Цзиньпином зашатался стул
Состояние экономики и настроений в обществе имеют критическое значение для китайского руководства. В общественной жизни между верхушкой политической власти и народом действует неписаное правило, в соответствии с которым государство обеспечивает гражданам экономическое процветание, а в ответ граждане проявляют послушание и не мешают Коммунистической партии управлять страной.
Нынешние экономические трудности заставляют китайских властителей тревожиться, и они ищут способы, как скрыть серьезность сложившихся обстоятельств. Так, например, официальные власти ограничили доступ к источникам информации, в которых отражается глубина кризиса недвижимости. Это, в свою очередь, вынуждает людей искать альтернативу, как же делиться между собой информацией. Одной из таких интересных инициатив является широко распространившееся среди программистов хранилище открытых кодов — репозитарий GitHub, где можно получить самую адекватную информацию о последних тенденциях кризиса на китайском рынке недвижимости.
Для высшего лица в государственной иерархии Си Цзиньпина особое значение приобретает проводимый в октябре этого года 20-й съезд Коммунистической партии. Предполагается, что Си Цзиньпина снова оставят в должности. Его второй срок пребывания у власти заканчивается этой осенью, но в связи с изменениями в конституции этот срок для него аннулирован. Раньше в Китае для высшего лица предусматривалось лишь два пятилетних периода.
Экономические трудности, а также вызванные распространением ковида ограничения осложнили обстановку для Си Цзиньпина. В то же время ему необходимо показать другим влиятельным членам Компартии, что он по-прежнему хозяин положения и происходящие в обществе изменения у него под контролем.
Однако китайская экономика пошла на спад, и напряжение в обществе усиливается, что может угрожать позициям Коммунистической партии. По всей вероятности, китайские лидеры, дабы оградить себя от недовольства населения, все агрессивнее начинают искать образ внешнего врага, на роль которого очевиднее всего подходит Тайвань.
Влияние экономического спада в Китае на Эстонию
Трудности в экономике Китая могут затормозить и глобальный экономический рост. Эстония с ее экономической открытостью (по данным Всемирного банка, в 2021 году доля экспорта товаров и услуг в Эстонии составляла 80,5 процента внутреннего валового продукта страны) уязвима под влиянием негативных трендов в мировой экономике, поскольку наша страна во многом зависит от положения на главных для нее экспортных рынках, т.е. Финляндии и Швеции. А на них в свою очередь влияет европейская экономика, тесно связанная с глобальной экономической системой.
То есть спад в мировой экономике негативно скажется на состоянии экономики в Европе и Северных странах, что с большой вероятностью отрицательно отразится и на росте экономики Эстонии.
В итоге можно сказать, что, хотя возможный экономический спад в Китае лишь опосредованно затронет Эстонию, он будет все-таки чувствительным. Китай не является для нас важным экспортным рынком (по данным Департамента статистики, в 2021 году наш экспорт в Китай составлял лишь 1,1 процента из общей поставки товаров и услуг из Эстонии, по данным за первые шесть месяцев текущего года – 0,9 процента). Но наметившийся экономический спад как в Китае, так и в глобальных масштабах, разумеется, негативно отразится и на состоянии эстонской экономики. Надо быть готовым к трудным временам. Нельзя исключать и роста напряженности вокруг Тайваня, и последующей затрудненности с поставками, а также доступности бытовых товаров. К тому же Европейский центральный банк для обуздания инфляции начнет повышать процентные ставки, чтобы обеспечить потребителям доступность недвижимости, и вместе с тем будет увеличивать долговые обязательства для взявших ипотеку.