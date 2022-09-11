Министр культуры в Нарве: нам предстоит расшифровать код Ида-Вирумаа и вместе написать новый

Целью дня вдохновения в Нарве было собрать активистов и местных жителей вместе, чтобы понять текущую ситуацию в Нарве, отношение, ожидания и ценности местных жителей. «Понимание местной жизни – это основа, на которой можно вместе найти решение проблем Ида-Вирумаа. Мы должны разрушить код, который был запрограммирован в Ида-Вирумаа на протяжении десятилетий, и вместе написать новый код, основанный на понимании местной жизни, который даст Ида-Вирумаа общее будущее и новую историю успеха», – сказала министр культуры Пирет Хартман.

«Основа всего – местные жители. Хотя Нарва и Ида-Вирумаа годами были источником энергетической безопасности для всей Эстонии, самым ценным ресурсом уезда являются живущие здесь люди, которые, к сожалению, постоянно уезжают. Мы должны изменить среду обитания Ида-Вирумаа и сломать устоявшиеся стереотипы, чтобы замедлить отток людей из Нарвы», – сказала министр культуры Пирет Хартман. Количество жителей города Нарвы ежегодно уменьшается примерно на тысячу человек.