В день вдохновения в Нарве, министры, чиновники и местные активисты объединили усилия, чтобы совместно найти решения проблем Ида-Вирумаа и идеи для дальнейшего развития уезда.
Министр культуры в Нарве: нам предстоит расшифровать код Ида-Вирумаа и вместе написать новый
Целью дня вдохновения в Нарве было собрать активистов и местных жителей вместе, чтобы понять текущую ситуацию в Нарве, отношение, ожидания и ценности местных жителей. «Понимание местной жизни – это основа, на которой можно вместе найти решение проблем Ида-Вирумаа. Мы должны разрушить код, который был запрограммирован в Ида-Вирумаа на протяжении десятилетий, и вместе написать новый код, основанный на понимании местной жизни, который даст Ида-Вирумаа общее будущее и новую историю успеха», – сказала министр культуры Пирет Хартман.
«Основа всего – местные жители. Хотя Нарва и Ида-Вирумаа годами были источником энергетической безопасности для всей Эстонии, самым ценным ресурсом уезда являются живущие здесь люди, которые, к сожалению, постоянно уезжают. Мы должны изменить среду обитания Ида-Вирумаа и сломать устоявшиеся стереотипы, чтобы замедлить отток людей из Нарвы», – сказала министр культуры Пирет Хартман. Количество жителей города Нарвы ежегодно уменьшается примерно на тысячу человек.
«Залогом безопасности Эстонского государства является чувство единства живущих здесь людей. Культура играет важную роль в создании чувства единства, которое объединяет людей и создает общее пространство информации и ценностей. Культурные мероприятия, такие как Station Narva, являются позитивными маяками и новыми общими символами в движении к более сплоченному обществу. Сегодня выращиваемая в Ида-Вирумаа культура для достижения достаточного и ожидаемого эффекта недофинансируется. Как страна, мы должны понимать, что культура – это не расходы, а прежде всего инвестиции в улучшение благосостояния как людей, так и страны», – сказала Хартман.
В рамках переговоров по государственному бюджету на 2023 год министерства представили совместные предложения относительно конкретных мероприятий в Ида-Вирумаа, а также дополнительных мероприятий на фоне войны в Украине для обеспечения сплоченности всего общества.
Участники дня вдохновения познакомились с разными уголками города Нарвы, местные активисты рассказали об истории Нарвы, о планах развития Ида-Вирумааского кинокластера, Нарвской Ваба Лава и Нарвской Арт-резиденции. В ходе совместного обсуждения было установлено, что необходимо перейти от проектной деятельности к программной, чтобы обеспечить большее чувство безопасности и стабильности для деятелей культуры. В ходе дискуссий было констатировано, что жители Нарвы и Ида-Вирумаа живут в нескольких разных информационных пространствах, что мешает понимать друг друга и создавать ощущение единства. Среди прочего важным было сочтено создание Кренгольмского культурного квартала, и было признано, что экологические платежи должны возвращаться в Ида-Вирумаа в гораздо большем объеме, чтобы инвестировать в улучшение местной среды обитания и расширение возможностей местных инициатив.
В мероприятии приняли участие министры, члены Рийгикогу, представители Фонда интеграции, Государственной канцелярии, члены Нарвской городской управы, руководители министерств, руководители государственных учреждений и многие руководители учреждений культуры, бизнес-центров и некоммерческих организации в Ида-Вирумаа.