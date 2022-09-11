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Президент Карис написал письмо с соболезнованиями в связи со смертью королевы Елизаветы II

rus.postimees.ee
Президент Карис написал письмо с соболезнованиями в связи со смертью королевы Елизаветы II
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Фото: Presidendi kantselei

Президент Алар Карис написал письмо с соболезнованиями в связи со смертью Ее Величества Королевы Елизаветы II в посольстве Соединенного Королевства на улице Висмари в Таллинне.

Глава Эстонского государства возложил цветы к посольству и написал в книге соболезнований: «С великой грустью склоняю голову в память Ее Величества Королевы Елизаветы II, кавалера ордена Креста земли Марии. Ее мудрое, уравновешенное, теплое и сердечное отношение ко всем вдохновляло многих. Мир потерял великого лидера, который был символом стойкости и преданности.

От имени народа Эстонии и от себя лично выражаю искренние соболезнования Его Величеству королю Карлу III, королевской семье и народам Соединенного Королевства и Содружества».

По данным посольства Великобритании, соболезнования можно написать в течение трех дней в здании посольства по адресу Висмари, 6. Соболезнования можно написать с понедельника по среду с 10:00 до 16:00.

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