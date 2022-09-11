В Москве перестали пускать посетителей на самое большое колесо обозрения в Европе. Спустя день после открытия

Судя по видео, которое опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва», сотрудница аттракциона объяснила одному из посетителей, что «колесо не работает» из-за «калибровки в системе». Посетителям, купившим билеты, предложили прийти в другой день или оформить возврат билетов.

В пресс-службе аттракциона «Солнца Москвы» сообщили, что колесо обозрения возобновило работу с ограничениями: поток посетителей решили перенаправить на другие дни, чтобы не допустить нештатных ситуаций «из-за высокого количества желающих покататься».

Дирекция аттракциона предложила всем, кто купил билеты на период с 11 по 25 сентября, сделать возврат, перенести визит на более позднюю дату до конца 2022 года или обменять билет на сувениры.

Колесо обозрения «Солнце Москвы» открыли на ВДНХ 10 сентября. В его открытии по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин. В первый день работы колесо обозрения несколько раз останавливалось, а дирекция аттракциона из-за «ажиотажного потока желающих» решила не пускать некоторых посетителей.