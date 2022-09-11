Предприятие Südamekodu, которое управляет десятью эстонскими домами призрения, подверглось российской кибератаке, сейчас ситуация нормализовалась.
Сайт эстонских домов презрения попал под российскую кибератаку
Сайт эстонских домов презрения попал под российскую кибератаку
Предприятие заявило, что во время кибератаки, исходящей из Российской Федерации, были предприняты массовые попытки с помощью фальшивых пользователей поставить себя в очередь в дома презрения в Меривялья и Валкла, что бы нарушить работу сайта.
«Сегодня все наши системы работают, и бронирование мест на нашем сайте возможно», — сообщило предприятие.
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