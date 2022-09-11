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Сайт эстонских домов призрения попал под российскую кибератаку

rus.postimees.ee
Сайт эстонских домов призрения попал под российскую кибератаку
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Сайт эстонских домов презрения попал под российскую кибератаку
Сайт эстонских домов презрения попал под российскую кибератаку Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Предприятие Südamekodu, которое управляет десятью эстонскими домами призрения, подверглось российской кибератаке, сейчас ситуация нормализовалась.

Предприятие заявило, что во время кибератаки, исходящей из Российской Федерации, были предприняты массовые попытки с помощью фальшивых пользователей поставить себя в очередь в дома призрения в Меривялья и Валкла, что бы нарушить работу сайта.

«Сегодня все наши системы работают, и бронирование мест на нашем сайте возможно», — сообщило предприятие.

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