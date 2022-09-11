ФОТО ⟩ Северо-восточный ветер сильно понизил уровень моря на побережье Эстонии

Риво Уйбоупин, директор Института морских систем Таллиннского технологического университета, сказал Postimees, что низкий уровень воды на эстонском побережье был вызван северо-восточным ветром, который дул последние 5-6 дней и оттеснил воду от берегов Эстонии, а уровень воды местами на 30-40 сантиметров ниже обычного.

«Поэтому уровень воды на побережье Эстонии сейчас ниже. И не только в Таллинне, но и в других местах, например, в Рохукюла и Пярну», – сказал Уйбупин.

Самый экстремальный момент уже прошел, и уровень воды за последние дни немного поднялся. Низкий уровень воды на побережье Эстонии сохранится еще несколько дней, так как в ближайшие дни будут преобладать ветры, дующие с востока и северо-востока.

«В ближайшие дни уровень воды ожидается на 10-20 сантиметров ниже среднего, но ничего экстраординарного в этом нет и это может быть незаметно», – сказал он.

Понижение уровня воды также привело к тому, что верхние слои воды были снесены ветром с берега и заменены нижними слоями воды, что значительно понизило температуру воды. «Но поскольку пляжный сезон прошел, наверное, людей это не особо интересует», – сказал глава Института морских систем.

Уровень воды опускается ниже нормы на 30-40 сантиметров несколько раз в год, так что это не очень редкое явление.

«Например, аналогичная ситуация была в апреле, и уровень воды на побережье Эстонии был на 30-40 сантиметров ниже нормы. В сентябре прошлого года уровень воды был еще ниже, на 51 сантиметр ниже в Таллинне и на 40 сантиметров ниже в Рохукюла», – привел пример Уйбупин.

Наиболее непосредственное воздействие при малом уровне воды оказывается на движение судов. На водном пути между материком и Хийумаа это необходимо учитывать.