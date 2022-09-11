Северо-восточный ветер, дувший почти неделю, понизил уровень воды на побережье Эстонии до такой степени, что в последние дни можно ходить по морскому дну там, где раньше были волны. Например, на Пирита-теэ в Таллинне, где морская вода обычно доходит до барьера, граница моря за выходные отступила на несколько десятков метров.
ФОТО ⟩ Северо-восточный ветер сильно понизил уровень моря на побережье Эстонии
Риво Уйбоупин, директор Института морских систем Таллиннского технологического университета, сказал Postimees, что низкий уровень воды на эстонском побережье был вызван северо-восточным ветром, который дул последние 5-6 дней и оттеснил воду от берегов Эстонии, а уровень воды местами на 30-40 сантиметров ниже обычного.
«Поэтому уровень воды на побережье Эстонии сейчас ниже. И не только в Таллинне, но и в других местах, например, в Рохукюла и Пярну», – сказал Уйбупин.
Самый экстремальный момент уже прошел, и уровень воды за последние дни немного поднялся. Низкий уровень воды на побережье Эстонии сохранится еще несколько дней, так как в ближайшие дни будут преобладать ветры, дующие с востока и северо-востока.
«В ближайшие дни уровень воды ожидается на 10-20 сантиметров ниже среднего, но ничего экстраординарного в этом нет и это может быть незаметно», – сказал он.
Понижение уровня воды также привело к тому, что верхние слои воды были снесены ветром с берега и заменены нижними слоями воды, что значительно понизило температуру воды. «Но поскольку пляжный сезон прошел, наверное, людей это не особо интересует», – сказал глава Института морских систем.
Уровень воды опускается ниже нормы на 30-40 сантиметров несколько раз в год, так что это не очень редкое явление.
«Например, аналогичная ситуация была в апреле, и уровень воды на побережье Эстонии был на 30-40 сантиметров ниже нормы. В сентябре прошлого года уровень воды был еще ниже, на 51 сантиметр ниже в Таллинне и на 40 сантиметров ниже в Рохукюла», – привел пример Уйбупин.
Наиболее непосредственное воздействие при малом уровне воды оказывается на движение судов. На водном пути между материком и Хийумаа это необходимо учитывать.
«Если бы там были еще старые паромы, при нынешнем уровне воды были бы проблемы с движением судов. В случае с новыми кораблями понижение уровня воды не оказывает такого большого влияния, но все же необходимо тщательно продумать, сколько машин и людей подбирать, чтобы судно не касалось дна», – сказал он.