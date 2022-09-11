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ФОТО ⟩ Северо-восточный ветер сильно понизил уровень моря на побережье Эстонии

Андрес Эйнманн
Северо-восточный ветер сильно понизил уровень моря на побережье Эстонии
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Северо-восточный ветер, дувший почти неделю, понизил уровень воды на побережье Эстонии до такой степени, что в последние дни можно ходить по морскому дну там, где раньше были волны. Например, на Пирита-теэ в Таллинне, где морская вода обычно доходит до барьера, граница моря за выходные отступила на несколько десятков метров.

Риво Уйбоупин, директор Института морских систем Таллиннского технологического университета, сказал Postimees, что низкий уровень воды на эстонском побережье был вызван северо-восточным ветром, который дул последние 5-6 дней и оттеснил воду от берегов Эстонии, а уровень воды местами на 30-40 сантиметров ниже обычного.

«Поэтому уровень воды на побережье Эстонии сейчас ниже. И не только в Таллинне, но и в других местах, например, в Рохукюла и Пярну», – сказал Уйбупин.

Самый экстремальный момент уже прошел, и уровень воды за последние дни немного поднялся. Низкий уровень воды на побережье Эстонии сохранится еще несколько дней, так как в ближайшие дни будут преобладать ветры, дующие с востока и северо-востока.

«В ближайшие дни уровень воды ожидается на 10-20 сантиметров ниже среднего, но ничего экстраординарного в этом нет и это может быть незаметно», – сказал он.

Понижение уровня воды также привело к тому, что верхние слои воды были снесены ветром с берега и заменены нижними слоями воды, что значительно понизило температуру воды. «Но поскольку пляжный сезон прошел, наверное, людей это не особо интересует», – сказал глава Института морских систем.

Уровень воды опускается ниже нормы на 30-40 сантиметров несколько раз в год, так что это не очень редкое явление.

«Например, аналогичная ситуация была в апреле, и уровень воды на побережье Эстонии был на 30-40 сантиметров ниже нормы. В сентябре прошлого года уровень воды был еще ниже, на 51 сантиметр ниже в Таллинне и на 40 сантиметров ниже в Рохукюла», – привел пример Уйбупин.

Наиболее непосредственное воздействие при малом уровне воды оказывается на движение судов. На водном пути между материком и Хийумаа это необходимо учитывать.

«Если бы там были еще старые паромы, при нынешнем уровне воды были бы проблемы с движением судов. В случае с новыми кораблями понижение уровня воды не оказывает такого большого влияния, но все же необходимо тщательно продумать, сколько машин и людей подбирать, чтобы судно не касалось дна», – сказал он.

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