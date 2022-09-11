ОВД-Инфо: в России в связи с выборами задержали как минимум 19 человек

Девять из задержанных — кандидаты, пятеро — наблюдатели. Помимо них, задержали депутата, доверенное лицо кандидата, члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и избирателя.

«ОВД-Инфо» пишет, что в Москве, в частности, задержали кандидата в муниципальные депутаты по району Басманный Расула Ягудова. Позже его отпустили из отдела полиции. Он отказался подписывать протокол, так как его составляли без адвоката. В столице также задержан кандидат в муниципальные депутаты Максим Петрунин и наблюдатели Иван Мурзинов и Елена Прописнова из-за попытки заснять прибытие военных на участок.

В Санкт-Петербурге задержали Веронику Акманову, которая вышла на одиночный пикет за честные выборы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали наблюдателя Льва Карманова из-за испорченного бюллетеня. Он написал на нем «Нет войне».

Сегодня также стало известно, что в Геленджике у заместителя председателя избирательной комиссии на одном из участков М. В. Таракановой нашли заполненные за «Единую Россию» бюллетени для голосования. Зампреда отстранили от работы.