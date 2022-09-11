Как минимум 19 человек задержали в связи с выборами, которые проходят в России с 9 по 11 сентября, передает Новая Газета. Европа со ссылкой на правозащитный проект «ОВД-Инфо».
ОВД-Инфо: в России в связи с выборами задержали как минимум 19 человек
Девять из задержанных — кандидаты, пятеро — наблюдатели. Помимо них, задержали депутата, доверенное лицо кандидата, члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и избирателя.
«ОВД-Инфо» пишет, что в Москве, в частности, задержали кандидата в муниципальные депутаты по району Басманный Расула Ягудова. Позже его отпустили из отдела полиции. Он отказался подписывать протокол, так как его составляли без адвоката. В столице также задержан кандидат в муниципальные депутаты Максим Петрунин и наблюдатели Иван Мурзинов и Елена Прописнова из-за попытки заснять прибытие военных на участок.
В Санкт-Петербурге задержали Веронику Акманову, которая вышла на одиночный пикет за честные выборы.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали наблюдателя Льва Карманова из-за испорченного бюллетеня. Он написал на нем «Нет войне».
Сегодня также стало известно, что в Геленджике у заместителя председателя избирательной комиссии на одном из участков М. В. Таракановой нашли заполненные за «Единую Россию» бюллетени для голосования. Зампреда отстранили от работы.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рекомендовала подводить итоги региональных выборов не раньше 14 сентября.