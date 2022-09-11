Свиноводы столкнулись с выбором: остановить производство или значительно поднять цену

Хелленурме добавила, что активное функционирование первичного производства и всеобъемлющее видение устойчивого производства продуктов питания должны быть для Эстонии в приоритете.

«В конце августа мы обратились в правительство с предложением ограничить цены на энергоносители не только для рядовых потребителей, но и для производителей продуктов питания. Предыдущее резкое повышение цен на энергоносители оказало разрушительное воздействие на производителей продуктов питания, и функционирование этой деятельности в нынешних масштабах во многом находится под вопросом», – написала Хелленурме.

Роомет Сырмус, председатель правления Эстонской сельскохозяйственной и торговой палаты, согласился с тем, что рост цен, вызванный повышением цен на газ и электроэнергию, снизил конкурентоспособность производителей продуктов питания для продажи своей продукции. «В то же время в торговле растет продажа субсидируемых импортных продуктов питания по более низким ценам», – сказал он.

В совместном обращении, направленном в правительство Сельскохозяйственной палатой и Продовольственным союзом, указано, что допустимый предел затрат на продолжение деятельности производителей продуктов питания за мегаватт-час составляет около 120 евро за электроэнергию и около 90 евро за газ.