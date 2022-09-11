По словам Ану Хелленурме, председателя правления Товарищества разведения породистых свиней, государственная помощь свиноводам слишком медлительна, и вместо быстрых решений основное внимание уделяется препятствиям.
Свиноводы столкнулись с выбором: остановить производство или значительно поднять цену
«По словам фермеров, каждая трата только увеличивает убытки», – написала Хелленурме в блоге Сельскохозяйственной палаты и добавила, что эта фраза хорошо показывает ситуацию, в которую правительство поставило животноводов.
По словам Хелленурме, с весны говорилось, что антикризисные планы не интегрированы. На национальном уровне, если сектор свиноводства останется в турбулентности роста цен, наше производство продуктов питания сильно пострадает.
«Одно из двух: либо свинофермы прекратят работу, либо мы будем вынуждены говорить о большом удорожании свинины и продуктов из нее», – признала она.
По словам Хелленурме, первый вариант нанесет серьезный ущерб продовольственной безопасности Эстонии, но в случае второго варианта ценовое давление на конечного потребителя возрастет, а средства к существованию населения с низкими доходами продолжат уменьшаться.
«Снижение покупательной способности, вызванное ростом цен, усугубляет экономические трудности таких групп населения, как пожилые люди и многодетные семьи. На государственном уровне мы должны предотвратить такой ход событий, когда падение покупательной способности делает невозможным покупку эстонских продуктов первой необходимости», – говорит она.
Глава товарищества подчеркивает, что система государственных субсидий также нуждается в уточнении. «Нашим фермерам и животноводам нужны равные правила игры с другими европейскими странами. Мы так же далеки от них, как и в 1991 году. Да, юридически все в порядке – рынок свободный, но реальный доступ к прилавкам магазинов соседних стран крайне затруднен», – констатировала она.
Хелленурме добавила, что активное функционирование первичного производства и всеобъемлющее видение устойчивого производства продуктов питания должны быть для Эстонии в приоритете.
«В конце августа мы обратились в правительство с предложением ограничить цены на энергоносители не только для рядовых потребителей, но и для производителей продуктов питания. Предыдущее резкое повышение цен на энергоносители оказало разрушительное воздействие на производителей продуктов питания, и функционирование этой деятельности в нынешних масштабах во многом находится под вопросом», – написала Хелленурме.
Роомет Сырмус, председатель правления Эстонской сельскохозяйственной и торговой палаты, согласился с тем, что рост цен, вызванный повышением цен на газ и электроэнергию, снизил конкурентоспособность производителей продуктов питания для продажи своей продукции. «В то же время в торговле растет продажа субсидируемых импортных продуктов питания по более низким ценам», – сказал он.
В совместном обращении, направленном в правительство Сельскохозяйственной палатой и Продовольственным союзом, указано, что допустимый предел затрат на продолжение деятельности производителей продуктов питания за мегаватт-час составляет около 120 евро за электроэнергию и около 90 евро за газ.
«В текущей ситуации ключевым вопросом является то, чтобы налоги и акцизы на ресурсы, необходимые для производства, в том числе энергоносителей, и возможные компенсации для компаний агропромышленного комплекса и пищевой промышленности были на уровне, аналогичном другим конкурирующим странам, что обеспечило бы конкурентоспособность эстонских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках», – подчеркнул Сырмус.