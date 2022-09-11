В ближайшие дни будет дождь

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. По регионам туманы. Ветер восточных, затем южных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла, на почве местами 1 градус мороза, на побережье до 11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам, преимущественно на западе страны, кратковременные дожди, вечером на острова придет более плотная зона дождей. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13-17 градусов тепла.

В ночь на среду преимущественно облачно. Зона дождей с островов распространится по стране на восток. Ветер юго-восточный и южный, 6-12, порывами до 15, на побережье до 21 м/с. Утром ветер на островах юго-западный. Температура воздуха 8-13 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер южный и юго-восточный, на островах и западном побережье юго-западный, 6-12, порывами до 15, на побережье до 20 м/с. Вечером ветер немного уляжется. Температура воздуха 13-17 градусов тепла.