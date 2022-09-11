Президент США почтил память жертв терактов 11 сентября

Байден возложил венок у здания Минобороны США, в которое 11 сентября 2001 года врезался один из угнанных террористами самолетов. В своем выступлении президент подчеркнул, что даже после вывода войск из Афганистана администрация Соединенных Штатов продолжает преследовать виновных в терактах 11 сентября. Глава Белого дома напомнил, что в августе американские военные убили в Кабуле лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.

«Мы никогда не забудем, мы никогда не сдадимся. Наша приверженность предотвращению новой атаки на Соединенные Штаты бесконечна», - заявил американский президент.

Байден призвал охранять демократию

В своей речи Байден вновь призвал «охранять демократию», но, как отмечают американские СМИ, не стал использовать резкие формулировки в преддверии промежуточных выборов. «Недостаточно выступать за демократию раз в год или время от времени. Это то, что мы должны делать каждый божий день. Так что это не только день памяти, но и день обновления и решимости для каждого американца в нашей преданности этой стране, принципам, которые она воплощает, нашей демократии», - отметил глава Белого дома.

В результате терактов 11 сентября 2001 года погибли около 3000 человек. Атаки были организованы лидером «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном. Угнанные террористами самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона в Вирджинии. Еще один самолет упал в поле в штате Пенсильвания.