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Президент США почтил память жертв терактов 11 сентября

Deutsche Welle
Президент США почтил память жертв терактов 11 сентября
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Президент США Джозеф Байден.
Президент США Джозеф Байден. Фото: Andrew Harnik

Президент США Джозеф Байден в воскресенье, 11 сентября, принял участие в траурной церемонии, приуроченной к 21-й годовщине резонансных террористических актов. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте главы американского государства, пишет Deutsche Welle.

Байден возложил венок у здания Минобороны США, в которое 11 сентября 2001 года врезался один из угнанных террористами самолетов. В своем выступлении президент подчеркнул, что даже после вывода войск из Афганистана администрация Соединенных Штатов продолжает преследовать виновных в терактах 11 сентября. Глава Белого дома напомнил, что в августе американские военные убили в Кабуле лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.

«Мы никогда не забудем, мы никогда не сдадимся. Наша приверженность предотвращению новой атаки на Соединенные Штаты бесконечна», - заявил американский президент.

Байден призвал охранять демократию

В своей речи Байден вновь призвал «охранять демократию», но, как отмечают американские СМИ, не стал использовать резкие формулировки в преддверии промежуточных выборов. «Недостаточно выступать за демократию раз в год или время от времени. Это то, что мы должны делать каждый божий день. Так что это не только день памяти, но и день обновления и решимости для каждого американца в нашей преданности этой стране, принципам, которые она воплощает, нашей демократии», - отметил глава Белого дома.

В результате терактов 11 сентября 2001 года погибли около 3000 человек. Атаки были организованы лидером «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном. Угнанные террористами самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона в Вирджинии. Еще один самолет упал в поле в штате Пенсильвания.

В ответ на нападение США начали военные действия в Афганистане. В 2021 году силы международной коалиции покинули страну, после чего радикальное исламистское движение «Талибан» установило контроль над Афганистаном. В 2011 года в результате операции спецназа США Усама бен Ладен был убит в Пакистане.

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