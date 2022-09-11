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ВИДЕО ⟩ Российские пропагандисты издеваются над учителем эстонского языка в сибирской школе

Андрес Эйнманн
Российские пропагандисты издеваются над учителем эстонского языка в сибирской школе
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Скриншот: сюжет о школе в деревне Верхний Суэтук, который транслировался на «РЕН ТВ»
Скриншот: сюжет о школе в деревне Верхний Суэтук, который транслировался на «РЕН ТВ» Фото: Ekraanitõmmis

В пятницу на российском канале «РЕН ТВ» был показан сюжет, в котором утверждается, что преподавать эстонский язык в Верхне-суэтукской школе по изданным в Эстонии учебникам – опасно. Съемочная группа телеканала заявилась в расположенную в Красноярском крае школу, и принялась провоцировать на идеологической почве преподавателя эстонского языка.

В ролике репортер входит в школьное помещение и показывает на стене надпись на эстонском «Tere Hommikust!» (Доброе утро!). «Учеников встречают приветствием на иностранном языке. Здесь преподают историю маленькой европейской страны. На стене эстонский флаг и герб», – сказал репортер, указывая на бумаги, приклеенные к школьной стене.

Ролик о школе в деревне Верхний Суэтук в программе новостей «РЕН ТВ» с 16:53 до 21:20.

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