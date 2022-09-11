ВИДЕО ⟩ Российские пропагандисты издеваются над учителем эстонского языка в сибирской школе

Скриншот: сюжет о школе в деревне Верхний Суэтук, который транслировался на «РЕН ТВ»

В пятницу на российском канале «РЕН ТВ» был показан сюжет, в котором утверждается, что преподавать эстонский язык в Верхне-суэтукской школе по изданным в Эстонии учебникам – опасно. Съемочная группа телеканала заявилась в расположенную в Красноярском крае школу, и принялась провоцировать на идеологической почве преподавателя эстонского языка.