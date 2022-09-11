Охраннику индустриального парка Вахи понадобилась помощь, пьяный мужчина стрелял из пневматического ружья

В полицию об этом сообщил охранник, который обратился за помощью. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Лине Лойд сообщила, что полиция арестовала мужчину. Никто не пострадал. В 20:00 вечера сотрудники полиция все еще были на месте и выясняли точные обстоятельства происшествия.