Сегодня около 16:45 поступило сообщение, что в индустриальном парке Вахи на улице Вабрику находится пьяный мужчина, стреляющий из пневматического ружья.
Охраннику индустриального парка Вахи понадобилась помощь, пьяный мужчина стрелял из пневматического ружья
Охраннику индустриального парка Вахи понадобилась помощь, пьяный мужчина стрелял из пневматического ружья
В полицию об этом сообщил охранник, который обратился за помощью. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Лине Лойд сообщила, что полиция арестовала мужчину. Никто не пострадал. В 20:00 вечера сотрудники полиция все еще были на месте и выясняли точные обстоятельства происшествия.
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