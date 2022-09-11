Вс, 11.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Охраннику индустриального парка Вахи понадобилась помощь, пьяный мужчина стрелял из пневматического ружья

rus.postimees.ee
Охраннику индустриального парка Вахи понадобилась помощь, пьяный мужчина стрелял из пневматического ружья
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Индустриальный парк Вахи сегодня в 18:26.
Индустриальный парк Вахи сегодня в 18:26. Фото: Lugeja foto

Сегодня около 16:45 поступило сообщение, что в индустриальном парке Вахи на улице Вабрику находится пьяный мужчина, стреляющий из пневматического ружья.

В полицию об этом сообщил охранник, который обратился за помощью. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Лине Лойд сообщила, что полиция арестовала мужчину. Никто не пострадал. В 20:00 вечера сотрудники полиция все еще были на месте и выясняли точные обстоятельства происшествия.

Ключевые слова
Наверх