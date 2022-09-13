Уличный опрос ⟩ Влияние эстонского языка на русский: какие заимствования в обиходе?

Екатерина считает, что такие слова, безусловно, существуют. По ее мнению, чаще всего используется слово «хайгекасса» Помимо этого, на работе она часто слышит такие эстонизмы, как «палгалехт» и «пухкус».

По словам Ирины, заимствований достаточно много. «В продуктовых магазинах мы используем практически только эстонские слова. Такие, как «пийм», «сай», «лиха» встречаются ежедневно», – сказала она.

Алекс сказал, что периодически слышит эстонизмы и иногда сам их использует. В качестве примеров он привел слова: «рабарбар», «макста», «кохтутяйтур».

По словам Людмилы, чаще всего в обиходе местных русских используется слово «йуустубургер».

По мнению Руслана, местные русские бессознательно используют много эстонизмов. Сам он использует слова «мульгикапсас» и «кодуконтор».

Элина сказала, что часто слышит заимствования, которые связаны с продуктами питания. В качестве примеров она привела «кодуюст», «крыпсуд».

Александр рассказал о заимствованиях с эстонского языка, которые он слышит в профессиональной среде. Работая провизором, он замечает, что коллеги часто используют эстонизм «смахакандить» в значении списать просроченный товар.

По словам Галины, иногда возникают ситуации, когда она забывает слово на русском языке, но помнит его на эстонском. Галина описала ситуацию, когда была в России, и пыталась купить индюшачий фарш. Она автоматически попросила у продавца «калькуни» фарш и не могла вспомнить, как это сказать на родном языке.

Марина слышит заимствования в речи коллег и друзей довольно часто, особенно: «тёэтукасса», «хапукоор», «меривяйк».

Большинство респондентов признались, что не задумывались о причинах, по которым происходят такие изменения. Элина предположила, что заимствования могут проникать в язык, когда слово на эстонском языке удобнее и быстрее в произношении.