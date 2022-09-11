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Полиция забрала агрессивного пассажира из подозрительного автомобиля в полицейский участок

rus.postimees.ee
Полиция забрала агрессивного пассажира из подозрительного автомобиля в полицейский участок
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Этим вечером в полицию поступило сообщение об автомобиле с подозрительным стилем вождения в центре города.

Полиция остановила машину на улице Вилларди, и, по словам ППА, пассажир в машине стал агрессивным. После этого пассажира доставили в отдел полиции.

За рулем Мерседеса находился 33-летний мужчина, который был трезв.

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