Этим вечером в полицию поступило сообщение об автомобиле с подозрительным стилем вождения в центре города.
Полиция забрала агрессивного пассажира из подозрительного автомобиля в полицейский участок
Полиция забрала агрессивного пассажира из подозрительного автомобиля в полицейский участок
Полиция остановила машину на улице Вилларди, и, по словам ППА, пассажир в машине стал агрессивным. После этого пассажира доставили в отдел полиции.
За рулем Мерседеса находился 33-летний мужчина, который был трезв.
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