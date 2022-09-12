Галерея ⟩ В Тарту начался демонтаж памятника советским солдатам

Уже ночью территория была огорожена, а периметр охраняют несколько полицейских.

Работам будет предшествовать панихида по захороненным в парке Раади советским солдатам, которую проведут пробст Тартуского пробства ЭЕЛЦ Антс Тооминг и священник Тартуской церкви Святого Александра ЭАПЦ Вадим Ребасе. Затем начнутся работы по демонтажу бронзовой скульптуры. Ее передадут в Тартуский городской музей.

Во вторник, 13 сентября, археологи Эстонского военного музея приступят к раскопкам останков воинов, захороненных рядом с памятником. Ориентировочно работы продлятся до конца недели.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, весной город предложил комиссии по воинским захоронениям перезахоронить находящиеся в парке Раади останки советских солдат. «Жертвы войны, захороненные в парке, должны обрести вечный покой на кладбище. Расположенный в парке монумент со своим лживым посылом также никак не вписывается в пространство нашей памяти и культуры», – отметил мэр.

По оценке Эстонского военного музея, в парке захоронено около 250 советских солдат. Как заявил директор музея Хеллар Лилле, точное число выяснится все-таки в ходе раскопок. «Прежняя практика раскопок воинских захоронений показывает, что данные советского периода о числе захороненных могут не соответствовать действительности», – объяснил он.

Останки воинов перезахоронят на кладбище. Точное место и время захоронения станет известно после того, как раскопки будут завершены.

Для осуществления демонтажа, а также в целях обеспечения безопасности полиция ввела на время работ запрет на пребывание в районе монумента. Это означает, что посторонние не могут находиться в этой зоне. Поскольку во время проведения работ организация дорожного движения также была несколько изменена, участников дорожного движения просят следовать временным знакам. Ни одна улица в районе Раади не была закрыта для движения транспорта, а обычное передвижение местных жителей по-прежнему гарантировано.