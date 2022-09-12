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Медведев больше не первая ракетка мира. Кто выбил россиянина с пьедестала?

rus.postimees.ee
Медведев больше не первая ракетка мира. Кто выбил россиянина с пьедестала?
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Даниил Медведев.
Даниил Медведев. Фото: Adam Hunger

Испанец Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира благодаря победе в финале Открытого чемпионата США, сообщает «Чемпионат». В решающем матче турнира испанец одолел норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. 

Рууд, в свою очередь, станет второй ракеткой мира. Для Алькараса это стал первый трофей Большого шлема. Рууд, в свою очередь, ещё ни разу не побеждал на «мейджорах».

Счёт в личных встречах между Алькарасом и Руудом стал 3:0 в пользу испанца. Ранее Алькарас обыграл Рууда в четвертьфинале турнира в Марбейе, а также в финальном матче турнира в Майами.

До старта турнира первой ракеткой мира был россиянин Даниил Медведев, однако он уступил Нику Кирьосу в 1/8 финала турнира и потерял первую строчку рейтинга.

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