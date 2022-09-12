Медведев больше не первая ракетка мира. Кто выбил россиянина с пьедестала?

Рууд, в свою очередь, станет второй ракеткой мира. Для Алькараса это стал первый трофей Большого шлема. Рууд, в свою очередь, ещё ни разу не побеждал на «мейджорах».

Счёт в личных встречах между Алькарасом и Руудом стал 3:0 в пользу испанца. Ранее Алькарас обыграл Рууда в четвертьфинале турнира в Марбейе, а также в финальном матче турнира в Майами.