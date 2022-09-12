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Война в Украине, 201-й день ⟩ ООН: Россия преследует противников войны против Украины

rus.postimees.ee
ООН: Россия преследует противников войны против Украины
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Военные машины РФ.
Военные машины РФ. Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины. Российская армия была вынуждена отступить с севера Украины, после чего масштабные боевые действия продолжились в юго-восточных областях страны.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 201-го дня войны, 12 сентября.

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