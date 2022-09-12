Невыученные уроки «Стратегии» Свечина. Разбираем войну в Украине при помощи классического военного труда

Книга «Стратегия» была опубликована в 1927 году. Однако, как подчеркивает Егор Соколов, «та интеллектуальная традиция, к которой эта книга принадлежит, безусловно, остается актуальной. Это традиция военной теории, которая идет от Клаузевица, через немецких военных теоретиков и которая наследуется и в России, и в Англии, во Франции, в Америке».

Хотя на сайте министерства обороны России Свечину и воздают должное, называя одним из столпов советской военной мысли, отношение к этому наследию, по словам эксперта, недостаточно серьезное.

Традиция такого отношения, как рассказал Соколов, идет со времен СССР, когда изучение стратегии было подчинено коммунистической идеологии. «Если вы посмотрите на позднесоветские книги, посвященные тому, что тогда называлось марксистско-ленинская философия войны, это что-то среднее между уставами, агитками и учебником марксистско-ленинской философии для ПТУ», - рассказал он.

По словам Соколова, уже в 1990-х и нулевых годах на труды Свечина стали ссылаться, его книги стали публиковать, но для многих российских штабистов его идеи все равно остаются частью истории, а не живой мыслью: «Они [военные] не работают с этим как-то творчески. Для них это история великих побед, русского оружия и так далее. Это очень советская по своему стилю форма».

Это сильно отличается от того, как к военному интеллектуальному наследию относился сам Свечин, который в своих книгах ссылался на Наполеона, Клаузевица, Мольтке и находился с ними в постоянной дискуссии.

Возможно, именно такой «советской формой» отношения к наследию Свечина можно - хотя бы частично - объяснить то, что идеи, просто и внятно изложенные в трудах военного мыслителя, не нашли отражения в конкретных военных планах российского политического и военного руководства.