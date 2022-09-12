Согласно публичному обращению Центрального союза работодателей, значительное и быстрое повышение заработной платы учителей является важнейшим экономико-политическим решением этого правительства, поскольку нехватка квалифицированной рабочей силы не только препятствует экономическому росту, но и угрожает усугублением бедности среди эстонцев.
Центральный союз работодателей: если зарплата учителей не повысится, уровень жизни снизится во всей Эстонии
По словам руководителя рабочей группы по образованию, председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, необходимо срочно повысить зарплату учителям хотя бы до 120 процентов и в 2026 году — до 150 процентов от среднего показателя по Эстонии.
«Зарплата учителей математики и естественных наук должна быть как минимум в полтора раза выше средней, потому что нехватка этих учителей напрямую грозит нам экономическим спадом. Зарплата учителей – это экономико-политический вопрос и самая важная инвестиция в будущее экономики Эстонии», – сказал Суттер.
По словам Суттера, данные показывают, что сейчас больше всего не хватает учителей реальных предметов, а также эстоноязычных учителей всех предметов в русских школах: «Первое означает, что мы можем похоронить наши надежды стать богатой нацией, потому что необходимых для умной экономики инженеров так не вырастить. Второе означает, что десятки тысяч русскоязычных молодых людей будут изолированы от эстоноязычного рынка труда, что губительно как для них самих, так и для экономики Эстонии».
Руководитель Eesti Energia отметил, что низкая зарплата и нехватка учителей напрямую снижают благосостояние эстонцев и оказывают негативное влияние на перспективы детей.
«Согласно исследованиям, каждый второй ребенок, окончив основную школу, говорит, что естественные науки – это скучно, и его эта сфера не интересует. Это потому, что недостаточно хороших учителей. Если мы таким образом убиваем интерес к реальным областям и также, например, к ИТ, то мы закрываем возможности для наших детей получать очень хороший доход. В то же время, мы подводим всю Эстонию к нищете, так как в секторах, которые движут экономикой, не будет умной рабочей силы», – сказал Суттер.
«Если мы хотим сохранить сегодняшний стандарт жизни, то, учитывая старение населения, производительность каждого человека должна увеличиться в полтора раза за 15 лет. Это очень большой скачок, означающий становление высокотехнологичной промышленности. К сожалению, при постоянно растущей нехватке учителей естественных наук на это нет никакой надежды», – пояснил он.
Как заявил руководитель рабочей группы по образованию, большая часть денег, необходимых для повышения заработной платы учителей, может быть получена за счет оптимизации школьной сети.
«Сегодня у нас слишком много школьных зданий, в которых слишком мало учителей. Значительная экономия может быть получена за счет бетона, чтобы потом инвестировать в людей. Благодаря хорошо организованному школьному транспорту школа может быть близко к каждому ребенку. От школьного здания нет никакой пользы, если в нем нет квалифицированных, мотивированных и вдохновляющих учителей. Соответствующих план реформы на самом деле давно имеется, нужны лишь решения чиновников», – добавил Суттер.