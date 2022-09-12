Центральный союз работодателей: если зарплата учителей не повысится, уровень жизни снизится во всей Эстонии

По словам руководителя рабочей группы по образованию, председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, необходимо срочно повысить зарплату учителям хотя бы до 120 процентов и в 2026 году — до 150 процентов от среднего показателя по Эстонии.

«Зарплата учителей математики и естественных наук должна быть как минимум в полтора раза выше средней, потому что нехватка этих учителей напрямую грозит нам экономическим спадом. Зарплата учителей – это экономико-политический вопрос и самая важная инвестиция в будущее экономики Эстонии», – сказал Суттер.

По словам Суттера, данные показывают, что сейчас больше всего не хватает учителей реальных предметов, а также эстоноязычных учителей всех предметов в русских школах: «Первое означает, что мы можем похоронить наши надежды стать богатой нацией, потому что необходимых для умной экономики инженеров так не вырастить. Второе означает, что десятки тысяч русскоязычных молодых людей будут изолированы от эстоноязычного рынка труда, что губительно как для них самих, так и для экономики Эстонии».

Руководитель Eesti Energia отметил, что низкая зарплата и нехватка учителей напрямую снижают благосостояние эстонцев и оказывают негативное влияние на перспективы детей.