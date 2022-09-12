Рустонский ⟩ Рабарбар, теллер и хелькур: русский язык в Эстонии меняется

Живущие в Эстонии русские обычно сами знают о наличии локального колорита. Есть слова, которые давно стали мемами. Их вспоминают каждый раз, когда заходит речь о русском языке в Эстонии. Например, с большой вероятностью вам сообщат, что в «дигитальной» Эстонии принято «кандидировать».

На самом деле это не значит, что эти слова действительно часто употребляются. Лично я слышала их исключительно в шуточном контексте, когда русскоязычный собеседник использовал их с иронией. Вспоминается байка про «яйцекаменную дорогу» – кальку с эстонского munakivitee (мостовая). Популярность этой байки абсолютно несоразмерна реальному употреблению словосочетания, которое я не слышала никогда, кроме как в самой байке.

Как влияет эстонский язык на ваше речевое поведение?

КРИСТИАН (19 лет), студент

Сложный вопрос… Я часто использую слова olgu и selge. Я осознанно их использую, потому что мне кажется это забавным. Я считаю, это окей, почему нет.

Причем забавно: если в России скажешь «ноль кома пять» тебя не поймут, потому что кома – это эстонское слово, а они говорят «пять десятых». Языки сливаются постепенно – эстонцы тоже часто используют русские слова. Ничего плохого во взаимном проникновении языков не вижу. Сложно назвать это обогащением, потому что это свойственно больше устной речи. Но у тебя появляются забавные формы, которые можно использовать. Я думаю, что у нас не создается новый русский язык – для этого нам нужно прожить лет 100–200 в изоляции от русского языка, а это невозможно.

ПАВЕЛ (67 лет), пенсионер

Как-то даже сразу и не вспомнить. Не замечал как-то, не задумывался. Не знаю даже, хорошо это или плохо… Наверное, не очень хорошо. Эстонские слова, английские, сленг этот, который молодежь использует, – это все портит язык. Русский – это великий, богатый язык, не стоит, наверное, его портить. Боюсь, будущего у русского языка в Эстонии нет, сейчас же хотят запретить русский в школах.

ТАТЬЯНА (69 лет), пенсионерка

Külmutatud hakkliha. Фото: Shutterstock

Названия продуктов в магазине, особенно в мясном отделе, когда говоришь, например, «пооль кило хаклиха». Ну и тере, айтях, хеатаега. Эти слова я использую по мере необходимости, в повседневной жизни мало. Не знаю, как я к этому отношусь, нормально, наверное. Неплохо. Насчет будущего, я думаю, что ничего не будет – русский язык вытесняют. Если раньше 40 процентов было русскоязычных, то теперь только пожилые – молодежь говорит больше на эстонском и английском.

ДАРИНА (20 лет), студентка

Я часто говорю «кодуюст» и называю некоторые овощи и фрукты эстонскими словами. Обычно я этого не замечаю – это как привычка уже. Не могу сказать, хорошо это или плохо, что языки смешиваются. Это личное дело каждого, но, мне кажется, старшее поколение скорее против этого. Если затронуть тему смешения эстонского и английского языков, то очень заметна разница в том, как общается молодежь и старшее поколение.

СВЕТЛАНА (47 лет), врач

На самом деле заметно влияет. Чаще, конечно, замечаешь, когда эстонские коллеги говорят английское слово с эстонским окончанием, особенно это любят молодые. Но если что-то конкретное, то мы, например, говорим «пумпа» вместо «насос». У мужа, он строитель, слышала часто говорит «пистик» вместо розетки, но выключатель всегда выключатель. Еще говорит «постик» вместо столба. А самое забавное, что обычно ты этого даже не замечаешь! Я считаю, что смешение языков – это хорошо! Это значит, что язык живой, он так развивается, обогащается и становится понятнее окружающим. Мне кажется, наши языки продолжат смешиваться и сформируется какой-то свой русский. Хотя уже сейчас русский здесь – это скорее диалект русского, чем чистый русский.