Колонка журналиста ⟩ Правозащитные приоритеты евродепутата Тоом вызывают оторопь

Если исходить из того, что поддерживающие сейчас войну жители России рассматривают страны Евросоюза как территорию противника, на которую они вовсе, мол, и не рвутся, то получается, что Яна Тоом печется о тех россиянах, которые находятся в ужасе от действий властей своей страны и ищут любые способы или временно, или на постоянной основе, физически дистанцироваться от ужасов морока «русского мира», которые стали в последнее время совсем уж непереносимыми.

В общем, выходит, что Тоом становится сейчас в самую первую очередь адвокатом интересов россиян, оппозиционно настроенных по отношению к российской власти, в то время как все последние годы ни у самой Яны Тоом, ни уж тем более у ее электората не замечалось особых симпатий к этой категории жителей соседнего с Эстонией огромного государства.

Трудно представить себе, чтобы сейчас такие симпатии у этого электората появились, поэтому вероятно, конкретно эти усилия Яны Тоом могут остаться или не очень замеченными, или не особенно понятыми.