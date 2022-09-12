Израильский офицер: российское командование теряет управление, тактика – на уровне Первой мировой

14 апреля 2022 года я предположил, что ВСУ выполнит ложную атаку на часть линии обороны, при этом концентрируя локальные подавляющие силы на другом ослабленном оборонительном участке врага, прежде чем русские смогут скорректировать свои силы для предотвращения прорыва. Похоже, украинцам это удалось. Они будут продолжать осуществлять натиск на ВС РФ, поскольку те отступают и пытаются установить новую оборонительную линию, чтобы сохранить контроль над оккупированной территорией. Однако, учитывая плохое состояние российских вооруженных сил, ВСУ в итоге освободят еще больше территорий.

Потеря управляемости частей

То, что происходит сейчас с ВС РФ на восточном фронте, называется потерей управляемости. Это самое страшное, что может случиться с войсками: при потере управляемости легко потерять целые подразделения и в итоге быть разгромленными полностью. Связь в частях ВС РФ – дрянь, а связь – это один из важнейших фундаментов любой армии. В сумме с неумением работать гибко и страхом перед начальством это создает гремучую смесь, ведущую к катастрофе.

Представьте себе следующую ситуацию: после взлома украинскими танками первой линии обороны врага легкая моторизированная пехота прорывается на оперативный простор. Второй и третьей линии обороны ведь нет. Некоему полковнику докладывают это, и вот он, нервничая, полчаса думает, как это передать выше – генералам, по командной цепи, ведь плохие известия сообщать страшно.