То, что происходит сейчас с российской армией на восточном фронте – это потеря управляемости. Это самое страшное, что может случиться с войсками. Дальше легко потерять целые подразделения и быть разгромленными, констатирует военный эксперт Игаль Левин.
Израильский офицер: российское командование теряет управление, тактика – на уровне Первой мировой
Военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин проанализировал причины успешного наступления ВСУ на Востоке Украины. Он считает главными бедами российской армии очень плохую логистику, оставляющую желать лучшего связь, сильно устаревшую тактику и недостаточную выучку личного состава. Приведенный текст основан на открытых публикациях эксперта, который сейчас находится в Украине.
Украина перешла в контрнаступление
Сейчас ВСУ реализует контрнаступление, которое, вероятно, станет самым успешным со времен операции Армии обороны Израиля «Газель» во время Войны Судного дня 1973 года (форсирование Суэцкого канала и вклинивание израильских наступающих частей между второй и третьей армиями Египта).
ВСУ успешно использовали концепцию и практику рефлексивного управления, чтобы создать пространство для маневра силам, эквивалентным размеру дивизии. Цель – прорыв опасно уязвимого левого фланга Оперативной группы российских войск «Изюм», и дальнейшее развитие успеха на оперативном просторе.
Потратив время, чтобы должным образом сформировать условия для этого успеха, ВСУ за одну неделю свели на нет месяцы оперативного прогресса ВС РФ. На момент проведения этой оценки части ВСУ уже продвинулись дальше на север, в северную часть Харьковской области, в сторону Великого Бурлука.
Российские силы сейчас столкнулись с ужасной ситуацией, в которой они явно потеряли оперативный импульс и стратегическую инициативу. С потерей Изюма, Купянска и Великого Бурлука позиции ВС РФ на Донбассе теперь находятся в оперативной опасности, а также стратегическом ослаблении.
14 апреля 2022 года я предположил, что ВСУ выполнит ложную атаку на часть линии обороны, при этом концентрируя локальные подавляющие силы на другом ослабленном оборонительном участке врага, прежде чем русские смогут скорректировать свои силы для предотвращения прорыва. Похоже, украинцам это удалось. Они будут продолжать осуществлять натиск на ВС РФ, поскольку те отступают и пытаются установить новую оборонительную линию, чтобы сохранить контроль над оккупированной территорией. Однако, учитывая плохое состояние российских вооруженных сил, ВСУ в итоге освободят еще больше территорий.
Потеря управляемости частей
То, что происходит сейчас с ВС РФ на восточном фронте, называется потерей управляемости. Это самое страшное, что может случиться с войсками: при потере управляемости легко потерять целые подразделения и в итоге быть разгромленными полностью. Связь в частях ВС РФ – дрянь, а связь – это один из важнейших фундаментов любой армии. В сумме с неумением работать гибко и страхом перед начальством это создает гремучую смесь, ведущую к катастрофе.
Представьте себе следующую ситуацию: после взлома украинскими танками первой линии обороны врага легкая моторизированная пехота прорывается на оперативный простор. Второй и третьей линии обороны ведь нет. Некоему полковнику докладывают это, и вот он, нервничая, полчаса думает, как это передать выше – генералам, по командной цепи, ведь плохие известия сообщать страшно.
Эти полчаса, которые кажутся пустяковым временем в обычной жизни, в реалиях прорыва приравниваются к километрам или даже десяткам километров, которые проходят украинские Humvee и другая техника. Пока эту информацию передадут наверх, пока примут решение (если вообще примут), десятки километров будут уже пройдены украинскими войсками. Такая ситуация – кошмарный сон для командующих: потеря управляемости, отсутствие обратной связи, медленность принятия решений, трусость перед старшими и отсутствие гибкости.
Классический блицкриг ВСУ
Что происходит прямо сейчас на востоке? Классический блицкриг. Вспарывание линии обороны на самом неочевидном участке, и дальнейший прорыв. Никаких задержек, никакого зацикливания на очагах сопротивления, никаких проволочек, только натиск, только стремительные охваты. Наступление – это один из самых сложнейших видов оперативного искусства. То, что делают сейчас ВСУ – это высший уровень, который, несомненно, войдет в учебники военного ремесла ведущих армий мира.
Россия воюет на уровне тактики Первой мировой: окопы, статичный фронт, концентрация артиллерии, лобовые атаки на укрепления врага, цепи из пехоты на пулеметы. Это кроваво, занудно, примитивно, хотя, если много «арты» и «мяса», эффективно.
Украина использует тактику Второй мировой. Один из вариантов – это партизанщина, как это было в начале полномасштабного вторжения: впустить врага внутрь, расчленить его колонны, разгромить логистику, измотать и заставить уйти. Второй вариант – мобильная механизированная война: массированные удары с воздуха (HIMARS заменили собой ударную авиацию), уничтожение тылов, узлов связи, командования и логистики, и после этого прорыв танками и мотопехотой с выходом на оперативный простор и стремительным продвижением вперед.
Очевидно, что тактика Второй мировой возьмет верх над примитивной тактикой Первой мировой. Танки, механизированные части, огневой контроль, хорошо налаженная связь и логистика – все это никуда не ушло, именно это многое решает на фронте.